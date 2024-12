A- A+

Folha Saúde Immunológica: referência no setor de imunização A importância da imunização para a saúde pública e controle de doenças, sob o olhar do atendimento humanizado de uma empresa que oferece produtos de ponta

Em um mundo cada vez mais globalizado, no qual o trânsito de pessoas é constante, e as mutações de vírus e bactérias ocorrem de forma acelerada, a vacinação se mostra um dos instrumentos mais poderosos na defesa contra doenças.

Desde a invenção da primeira vacina, a prevenção de epidemias por meio da imunização transformou a saúde pública, reduzindo significativamente a mortalidade infantil e a incidência de doenças infecciosas em todas as faixas etárias.

Inovação

A cada ano, novas vacinas chegam ao mercado, ampliando as opções de proteção para doenças que antes careciam de uma imunização eficaz. Recentemente, vacinas, como as contra HPV, herpes e dengue, têm despertado o interesse da população por sua capacidade de prevenir infecções que antes eram vistas como inevitáveis.

Esses imunizantes representam um marco na medicina moderna, trazendo esperança para o controle de doenças que, até então, eram difíceis de prevenir. Mas, para que a vacinação seja efetiva, é essencial que as pessoas se sintam seguras, acolhidas e bem informadas sobre a importância de se protegerem.

Na linha de frente desse processo há mais de 13 anos, a Clínica Immunológica é referência no setor de imunização em Pernambuco e prioriza não apenas a qualidade e eficácia das vacinas aplicadas, mas também o acolhimento e o cuidado com o paciente.

De acordo com Gustavo Dantas, médico e responsável técnico da Immunológica, a vacina é um benefício individual e coletivo. O ato de se vacinar não protege só a você, como um indivíduo, mas também quem está ao seu redor.

Com a introdução de vacinas inovadoras no mercado, a Immunológica também amplia suas ofertas, disponibilizando sempre os mais novos imunizantes do mercado, como os que visam proteger contra doenças como HPV, herpes e dengue.

Essas vacinas surgem como uma resposta às demandas por prevenção de doenças que ainda causam grandes impactos na saúde pública. Para o médico, essas inovações são um marco. “Cada vacina é um passo em direção a uma sociedade mais saudável e protegida”, diz ele.

Conscientização

No entanto, o processo de vacinação ainda gera receio em algumas pessoas, especialmente entre pais que buscam proteger seus filhos, mas temem as reações adversas. A enfermeira e gestora da clínica, Allana Maia, aponta que esse é um dos principais desafios na área de imunização.

“A gente observa que muitas pessoas ainda têm dúvidas e medos, principalmente sobre reações pós-vacinais, mas é essencial entender que qualquer efeito colateral, quando ocorre, é leve e não se compara à gravidade da própria doença”, explica Allana.

Além disso, a Immunológica também investe continuamente em recursos para tornar a experiência de vacinação mais tranquila e confortável. Um deles é o dispositivo de analgesia, que ajuda a reduzir a dor na hora da aplicação.

“Essas novas técnicas, utilizadas para tornar a vacinação mais confortável, são importantes tanto para os pacientes quanto para os pais”, afirma a enfermeira.

Humanizado

A clínica tem um público diversificado, mas recebe principalmente crianças, o que exige uma abordagem ainda mais cuidadosa. A humanização no atendimento começa desde o primeiro contato do paciente com a clínica, com orientações detalhadas sobre os imunizantes e a segurança dos processos.

“Entendemos que o momento da vacina é um momento tenso para algumas pessoas, principalmente para os pais, que trazem um bebê ou uma criança pequena, e chegam com várias dúvidas”, afirma Allana.

Para a equipe da Immunológica, informar os pacientes é essencial. A clínica orienta sobre todos os processos envolvidos, desde a manipulação até o armazenamento adequado das vacinas.

“São perguntas que, muitas vezes, eles não fazem, mas a gente faz questão de informar porque são coisas muito importantes. De onde vem essa vacina, como funciona, a cadeia de transporte até chegar no paciente, entre outras coisas”, detalha a enfermeira.

Essa abordagem transparente é mais um dos diferenciais da Immunológica. Gustavo Dantas, como responsável técnico da clínica, observa que essa relação de confiança é o que permite ao paciente entender a importância do ato de se vacinar.

“O que vendemos é a experiência que envolve o ato vacinal. Nossa função é estabelecer uma relação de confiança e segurança no ato da vacinação, garantindo não só a confiança técnica, mas também uma confiança humana”, explica o médico.

A Immunológica disponibiliza os mais novos imunizantes do mercado, a exemplo dos que protegem contra o HPV, herpes e dengue. Foto: Júnior Soares/Folha de Pernambuco.

Cuidado

Outro aspecto que reflete o cuidado da Immunológica com o bem-estar do paciente é a oferta de vacinação domiciliar, um serviço que combina conveniência e segurança.

“Há mais de 13 anos, focamos em levar um pouco dessa experiência que oferecemos na clínica também para o domicílio, com a mesma segurança, conforto e processos que envolvem a nossa aplicação”, afirma Gustavo.

Esse serviço facilita o acesso à imunização, especialmente para pacientes com mobilidade reduzida, crianças pequenas ou idosos.

Complementar

Gustavo Dantas observa que a pandemia de Covid-19 acelerou o desenvolvimento de novas tecnologias e aumentou a conscientização da população sobre a importância da vacinação.

O especialista pontua, ainda, que embora haja momentos de hesitação, a disseminação de informações relevantes e o impacto da vacinação contra a Covid-19 despertaram a consciência da população, “inclusive de adolescentes e adultos saudáveis, que antes não se preocupavam com a imunização”.

No entanto, o SUS prioriza vacinas para grupos de maior risco epidemiológico, como crianças e idosos, enquanto o setor privado atende a demanda de pessoas fora desses grupos. Por isso, essa complementaridade entre o SUS e o setor privado é essencial.

No caso de novos imunizantes - como os contra HPV, herpes e dengue -, é preciso aguardar a inclusão desses públicos e, ou, dessas vacinas no calendário do SUS, o que passa por várias avaliações, técnicas e financeiras, além de logística e disponibilidade.

“É importante ressaltar que o SUS tem um corpo técnico sólido, que não só avalia a inclusão de novas vacinas, mas também revisa as já existentes, adaptando esquemas em situações de epidemia, como foi feito com a dose extra de sarampo durante surtos”, explica Dantas.

Assim, a Immunológica traz à população o acesso a novas imunizações, tradicionalmente menos acessíveis, como as vacinas contra HPV, herpes e dengue. Atuando, enquanto clínica privada, não como um substituto mas como um complemento às ações do serviço público de saúde.

