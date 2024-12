A- A+

Folha Saúde Rede Virtude: apoio para pessoas com desestabilização mental Com profissionais de saúde formados e especializados, Rede Virtude oferece serviços e tratamentos de referência para saúde mental, emocional e dependência química

O que fazer quando um familiar ou alguém querido está passando por uma situação de desestabilização mental? Muitas vezes, pessoas que passam por crises psicóticas ou problemas por conta de dependências são escanteadas socialmente e até maltratadas por falta de certeza sobre o que fazer.

Isolamento, repressão, violência e abstinência (no combate à dependência) são algumas das ações presentes em muitos “tratamentos” de cura para alguém que precisa de ajuda. Essa abordagem comum não costuma resolver o problema de saúde que aflige quem está em desestabilização mental, mas não é obrigação de todos saber exatamente o que fazer no momento em que alguém está passando por uma dificuldade do tipo.

Para isso, existem profissionais de saúde formados e especializados para cuidados em momentos sensíveis como estes. A Rede Virtude, com serviços e tratamentos de referência para saúde mental, emocional e dependência química, é um desses locais.

“Aqui, nós temos a parte de saúde psiquiátrica, saúde clínica geral, psicologia e até a parte de cuidados na parte física mesmo, de atividade física. Cuidar de quem chega aqui é também ter paciência com todos. Muitos chegam deteriorados clinicamente pelo uso de drogas, pela falta de alimentação, ou porque estão com depressão. Então, essa pessoa começa a se alimentar melhor e até a fazer exercícios, com o tempo. Para quem tem interesse, dispomos de exercícios todos os dias, o que contribui o contato com outras pessoas e a socialização”, explica o diretor médico da Rede Virtude, Dennison Monteiro.

IMPACTO

Com seis unidades no Brasil, duas delas em Pernambuco, a Rede Virtude já impactou mais de 20 mil vidas em seus dez anos de trajetória.

“Clínicas de internamento e comunidades terapêuticas sempre existiram. Mas talvez a ideia de criar a Clínica Virtude tenha surgido da necessidade de fazer algo como a gente achava que deveria ser feito. Com prestação de assistência de qualidade, assistência humanizada e uma aproximação com o paciente e a família do paciente.”

O contato com as famílias dos pacientes é feito constantemente, com explicações sobre todos os métodos utilizados, medicações e relatórios sobre como a pessoa internada está se comportando. Além disso, visitas familiares podem ser agendadas periodicamente.

Além das terapias convencionais, as sedes da Rede Virtude oferecem uma gama de atividades, como jogos de salão, academia, yoga, reiki e jiu-jitsu

Toda essa certificação de contato garante mais segurança para quem vê uma pessoa querida precisando desse cuidado especializado.

TROCA

Médico psiquiatra, Dennison Monteiro também é professor da Universidade de Pernambuco (UPE) e faz uma troca de estudos entre a universidade e seu trabalho na Rede Virtude, inovando em estratégias de saúde para reabilitação social de pessoas que precisaram passar pela internação voluntária ou involuntária.

“Realizamos pesquisas em parceria com algumas universidades. Como eu sou profissional da Universidade de Pernambuco, tento agregar algumas coisas. Gosto de fazer pesquisa, gosto de ensinar. Há, pelo menos, umas três pesquisas interessantes em andamento dentro da Rede Virtude”, esclarece o diretor médico.

MÉTODOS CIENTÍFICOS

A Rede Virtude tem um compromisso com tratamentos de saúde cientificamente comprovados. Por isso, a equipe de profissionais que atua no ambiente é selecionada de acordo com sua formação e treinada para o tipo de abordagem utilizada no local.

Na Clínica Virtude Acolher, voltada para internações voluntárias ou involuntárias (quando uma pessoa responsável leva o paciente), são aproximadamente 300 funcionários trabalhando para garantir atendimento a todos os internados.

“Temos médicos psiquiatra e clínico geral disponíveis 24 horas, além de uma equipe completa de profissionais de saúde para dar assistência a qualquer tipo de situação”, explica Dennison.

Por utilizar uma abordagem de saúde completa, a Rede Virtude tem uma série de atividades inclusas no cotidiano dos pacientes.

“Quase todos os tratamentos que existem a gente oferece, além da parte da atividade física. Temos a possibilidade da academia, com musculação e treinamento funcional todos os dias. Além disso, há reiki, yoga e treino de jiu-jitsu, que foi algo que a gente implementou aqui em Pernambuco. E que deu tão certo que foi implementado em todas as outras unidades de acolhimento da Rede”, conta o diretor médico.

Segundo Dennison, os pacientes não são obrigados a participar das atividades e sim incentivados.

“Toda a programação terapêutica é individual, então cada paciente tem seu planejamento de atividades. Eventualmente, ele pode não querer fazer, e não é obrigado. Fazemos com que ele tenha adesão pelo convencimento e, à medida em que vai vendo outras pessoas fazerem, ele vai se interessando pelas atividades”, relata.

MOMENTO CERTO

“Costumamos falar que a pessoa em crise pode causar o adoecimento familiar como um todo”, comenta o psiquiatra Jefferson Lopes, coordenador de saúde da Clínica Virtude Acolher. Para que um parente decida internar alguém numa clínica de cuidados é preciso que essa pessoa tenha cogitado e tentado outras abordagens. É, como se diz de forma coloquial, uma última escolha é realizar a internação.

Segundo o coordenador, familiares que optam pela Rede Virtude são acolhidos e mantidos em contato frequente.

“Nós acabamos fazendo esse acolhimento com toda a família do paciente. Quando ele é admitido, a família passa pela entrevista social, juntamente com a pessoa que acompanha seu tratamento. Esse profissional vai colher as informações que a família traz, para podermos ter uma dimensão, e iniciar o direcionamento para o tratamento do paciente. Para que ele crie alicerces mentais aqui na unidade”, explica o psiquiatra.

Em alguns casos, não é necessário realizar a internação da pessoa, mas apenas um acompanhamento. Para esses casos, existe a Clínica Virtude Conviver, com cuidado diário integral, mas sem necessidade do paciente dormir no local, e a Clínica Virtude Cuidar, que oferece consultas, tratamentos e acompanhamentos personalizados.

Outra abordagem que pode ser necessária em casos de pessoas que possuam dificuldades em sair da residência é a Virtude em Casa, que leva assistência domiciliar para os pacientes com desestabilização mental.

Segundo Jefferson Lopes, é comum que pacientes iniciem o tratamento com a internação na Clínica Virtude Acolher e passem para a Clínica Virtude Conviver por não precisar mais da internação. Com isso, a Rede Virtude é capaz de acompanhar toda a trajetória da pessoa que precisou de internação até seu restabelecimento social junto à família e à comunidade.

