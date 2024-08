A- A+

Futebol Internacional Disputa de pênaltis infinita: Ajax elemina Panathinaikos da Liga Europa em duelo com 34 cobranças Time holandês levou a melhor e terminou com a vitória por 13 a 12

A classificação do Ajax nos playoffs da Liga Europa foi conquistada na base de muito sacrifício.

O time holandês, que saiu derrotado no tempo regular, teve que enfrentar uma disputa de pênaltis "infinita", que contou com 34 cobranças, para eliminar o Panathinaikos. A equipe grega garantiu a vitória por 1 a 0 nos 90 minutos, mas perdeu por 13 a 12.

A disputa, que aconteceu na Johan Cruijff Arena na quinta-feira (15), contou com o goleiro Remko Pasveer, de 40 anos, como grande herói. O guarda-redes do Ajax defendeu cinco cobranças e converteu a sua para garantir a classificação de seu time.

O embate durante o tempo regulamentar deu esperanças para o Panathinaikos. Com gol marcado pelo atacante brasileiro Tetê, o clube igualou o placar agregado, que tinha vantagem de um gol do Ajax na partida de ida, disputada em Atenas.

Com a classificação, o Ajax enfrentará na próxima fase o Jagiellonia Białystok, da Polônia. O jogo de ida está marcado para a próxima quinta-feira (22), no Estádio Municipal em Bialystok. Já a volta acontecerá no dia 29 de agosto, na Johan Cruijff Arena. O confronto vale uma vaga na fase de grupos da competição.

