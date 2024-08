A- A+

Futebol Feminino Campeonato Pernambucano feminino: confira os times, a tabela, o regulamento e quando começa Sport é o maior campeão do torneio; Náutico busca impedir o tricampeonato do rival

A Federação Pernambucana de futebol (FPF) divulgou nesta semana a tabela da Série A1 do Campeonato Pernambucano feminino.

Ao todo seis times participam do campeonato, sendo eles o Sport, atual bicampeão, Náutico, Íbis, Ipojuca, Jaguar e Porto.

O Santa Cruz ficará ausente da competição pelo quinto ano consecutivo, pois está com o Departamento de Futebol feminino desativado.

Regulamento

O torneio deste ano será novamente dividido em duas fases. Na primeira etapa, os clubes se enfrentam no sistema de pontos corrida com turno e returno.

Após o término da primeira fase, as duas melhores equipes avançam para a final da competição. A decisão será jogada em partida única.

O campeão garante vaga na Série A3 do Brasileirão feminino.

Quando começa

A competição começa a partir do dia 1º de setembro e vai até novembro.

Tabela

Maior campeão do torneio com nove títulos, o Sport estreia fora de casa diante do Ipojuca.

Já o Náutico, atual vice-campeão, vai em busca do seu quinto troféu na competição. O Timbu estreia fora de casa contra o Jaguar.

O primeiro Clássico dos Clássicos está previsto para acontecer pela terceira rodada, no dia 15 de setembro. Já a segunda partida entre os rivais acontece na oitava rodada, com data inicial para 27 de outubro.

Confira a tabela de Sport e Náutico.

1ª Rodada

Jaguar x Náutico

Ipojuca x Sport



2ª rodada

Sport x Porto

Náutico x Ipojuca



3ª rodada

Sport x Náutico



4ª rodada

Jaguar x Sport

Náutico x Íbis



5ª rodada

Porto x Náutico

Íbis x Sport



6ª rodada

Náutico x Porto

Sport x Íbis



7ª rodada

Sport x Jaguar

Íbis x Náutico



8ª rodada

Náutico x Sport



9ª rodada

Porto x Spot

Ipojuca x Náutico



10ª rodada

Náutico x Jaguar

Sport x Ipojuca

