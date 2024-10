Alazões paranaenses prometem páreos acirrados no Grande Prêmio Bento Magalhães

A- A+

O Jockey Clube de Pernambuco recebe, neste sábado (26), a 56° edição do GP Bento Magalhães.



O maior evento do turfe nordestino contará com sete páreos e mais um extra, exclusivo com crianças, que irão montar em pôneis.



Os pequenos participantes fazem parte do projeto Jóqueis do Futuro, com crianças carentes do Recife.



Para este a ano, a grande aposta do Bento Magalhães é o In Fact, cavalo Alazão que venceu todas as provas do ano passado.



O animal é paranaense, tem 8 anos, e é montado pelo jóquei W. Gomes, que começou a carreira no Jockey, montando em pôneis. Atualmente, ele é professor do projeto Jóqueis do Futuro.



O público também promete apostar pesado no outro Alazao paranaense: o Jackson Pollock, de 6 anos, montado pelo jóquei L. Henrique.



O animal vem forte para competir com o atual campeão da prova, o In Fact.

“Neste "Bentão", teremos 7 cavalos disputando o tão sonhado grande prêmio. Mas não podemos deixar de ressaltar a rivalidade entre Jackson Pollock e o In Fact. Teremos essa "rivalidade" entre esses dois competidores, mas vale ressaltar que os demais competidores possuem categorias suficientes para chegar na briga pela vitória”, destacou a diretora de marketing do Jockey Clube Pernambuco, Carolina Fonseca.

Serviço:

Local: Jockey Clube de Pernambuco

Endereço: Rua Carlos Gomes, 640, bairro do Prado, Recife - PE

Horário: A partir das 13h

Entrada: Mulheres e crianças não pagam entrada. Homens pagam R$ 20.

As apostas podem ser feitas a partir de R$ 2. O páreo extra com os pôneis não é passível de aposta.

