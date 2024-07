Alison dos Santos vence os 400 metros com barreiras na etapa de Londres da Diamond League

A- A+

Alison dos Santos venceu a prova dos 400 metros com barreiras, neste sábado (20), na etapa de Londres da Diamond League. O brasileiro cruzou em primeiro lugar com o tempo de 47s18 à frente de Roshawn Clarke, da Jamaica, segundo colocado com 47s63 e de Ismail Doudai Abakar, do Catar, com 47s72.

NÃO TEM JEITO, ELE VENCE DEMAIS!



Na última competição antes de #Paris2024, nosso Alison dos Santos fez bonito novamente e venceu a prova de 400m com barreiras na Diamond League, etapa de Londres, com o tempo de 47.18.



Esta foi a última competição antes de Paris-2024, competição na qual Alison terá como principais competidores o norueguês Karsten Warholm e o americano Rai Benjamin, que não estiveram em Londres.



Os três se enfrentaram no dia 12, em Mônaco, e Benjamin venceu a prova, com Warholm em segundo e Alison em terceiro. Aliás, na Olimpíada de Tóquio, o ouro ficou com o norueguês, a prata com o americano e o bronze com o brasileiro.

