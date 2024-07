A- A+

Provocação Ao som da cantora Iza, Ponte derrota Mirassol e começa a sonhar com G-4 da Série B Partida aconteceu na noite desta sexta-feira (12), no Moisés Lucarelli, em Campinas

A Ponte Preta derrotou o Mirassol por 4x2 nesta sexta-feira (12), no Moisés Lucarelli, em Campinas, pela 15ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A partida foi embalada pelo locutor do estádio com a música 'Pesadão', de Iza, em tom de provocação ao jogador Yuri Lima, que teria traído a cantora com ela grávida.

Apesar de pertencer ao Mirassol, Yuri Lima não foi relacionado para a partida. O jogador vem atuando pela equipe B que disputa a Copa Paulista. Ele, inclusive, esteve em campo na última quinta-feira.

Com a vitória, a Ponte Preta chegou aos 20 pontos, ficando apenas três atrás do Sport, o primeiro time dentro do G-4. O Mirassol, por sua vez, perdeu a oportunidade de figurar entre os quatro primeiros e continuou com 22.

Ponte Preta e Mirassol fizeram um jogo limpo, sem muitas faltas e com grandes oportunidades de gol. A primeira boa chegada foi aos 13 minutos. Élvis cobrou escanteio, Sérgio Raphael cabeceou e exigiu um milagre do goleiro Alex Muralha. A bola sobrou nos pés de Emerson Santos, que chutou por cima, ao mesmo tempo que sofreu uma lesão e pediu para ser substituído.

Apesar da troca, a Ponte continuou melhor e teve mais uma grande chance de abrir o placar. Matheus Régis recebeu na pequena área, mas chutou fraco e facilitou a vida de Alex Muralha. O Mirassol foi crescendo com o tempo e teve um pênalti marcado pelo VAR de Pedro Rocha em cima de Danielzinho. Gabriel cobrou e mandou para o fundo das redes.

A Ponte Preta não se abateu e buscou o empate com Emerson, que havia entrado na vaga de seu xará. Aos 29, ele arriscou do meio da rua e mandou no ângulo. Antes do apito final, o atacante Fernandinho foi expulso por dar uma cotovelada em Igor Inocêncio.

É PONTE PRETA



De virada, Ponte Preta vence Mirassol por 4 x 2 e soma mais 3 pontos na Série B



Emerson

Ramon Carvalho

Jeh

Matheus Régis #VamosPonte #PontePreta #JogamosJuntos pic.twitter.com/fFB9IaczrW — Ponte Preta Oficial (@aapp_oficial) July 13, 2024

O início de segundo tempo da Ponte foi arrasador. Aos três, Jeh recebeu na esquerda, cortou para o meio e chutou. Alex Muralha soltou e deixou para Ramon. O volante chegou batendo para fazer 2x1. Logo depois, o próprio Jeh teve a chance de fazer o terceiro e acertou a trave.

Mesmo com um jogador a menos, o Mirassol esboçou uma reação e chegou a marcar com Dellatorre, mas a arbitragem marcou impedimento e anulou o lance. Já a Ponte ampliou aos 25. Jeh recebeu de Mateus Silva, cortou para o meia e fez um golaço.

Apesar de ter dificuldade de jogar com um atleta a menos, o Mirassol conseguiu diminuir em cabeçada de Luiz Otávio, aos 43, após cobrança de escanteio de Zeca. O time visitante pressionou muito no fim, criou várias oportunidades, mas acabou tomando o quarto.

O Mirassol perdeu a bola no meio de campo e viu Matheus Régis disparar. O atacante pegou a defesa rival desprevenida, saiu na cara de Alex Muralha e deu um leve toque para confirmar o triunfo por 4x2.

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLL!!! Matheus Régis, após contra-ataque e com tranquilidade, define o marcador. Ponte Preta 4, Mirassol 2. VAMOOOOOS, PONTEEEE!! #PONxMIR (4x2) #VamosPonte pic.twitter.com/9dbkLiL4Ln — Ponte Preta Oficial (@aapp_oficial) July 13, 2024

Na próxima rodada, o Mirassol enfrenta o Coritiba na sexta-feira, às 21h30, no Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR). No sábado, às 18h, a Ponte Preta visita o Paysandu, na Curuzu, em Belém (PA).

FICHA TÉCNICA

PONTE PRETA 4 X 2 MIRASSOL

PONTE PRETA - Pedro Rocha; Igor Inocêncio, Mateus Silva, Sérgio Raphael e Gabriel Risso; Castro, Emerson Santos (Emerson), Ramon (Iago Dias) e Élvis (Lucas Bochecha); Matheus Régis e Jeh. Técnico: Nelsinho Baptista.

MIRASSOL - Alex Muralha; Lucas Ramon (Alex Silva), João Victor (Bruno Matias), Luiz Otávio e Zeca; Gabriel, Danielzinho (Chico Kim) e Isaque (Lucas Gazal); Negueba (Marquinhos), Dellatorre e Fernandinho. Técnico: Mozart.

GOLS - Gabriel, aos 25, e Emerson, aos 29 minutos do primeiro tempo. Ramon, aos três, e Jeh, aos 25, Luiz Otávio, aos 43, e Matheus Régis, aos 55 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Emerson Santos, Iago Dias, Igor Inocêncio, Sérgio Raphael e Nelsinho Baptista (Ponte Preta); Alex Silva e Mozart (Mirassol).

CARTÃO VERMELHO - Fernandinho (Mirassol).

ÁRBITRO - Bruno Pereira Vasconcelos (BA).

RENDA - R$ 86.650,00.

PÚBLICO - 4.370 torcedores

LOCAL - Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP).

