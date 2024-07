A- A+

Yuri Lima Amante de Yuri Lima, ex-namorado de Iza, nega ter vendido informação sobre traição por R$ 30 mil Pivó do término da cantora com jogador de futebol afirmou estar 'envergonhada pelas circunstâncias' e pediu perdão pelo ocorrido

Pivô do término do relacionamento de Iza com o jogador de futebol Yuri Lima, Kevelin Gomes se pronunciou pela primeira vez após ter o caso com o atleta exposto.

Em um vídeo enviado ao portal Metrópoles e que vem circulando nas redes sociais, ela se diz “envergonhada pelas circunstâncias” e pede “sinceras desculpas e perdão” pelo ocorrido.

Nego ainda ter tentado vender qualquer informação sobre a traição para veículos de comunicação.

No vídeo, Kevelin afirmou que havia contado sobre o relacionamento apenas para pessoas próximas. Até o momento, havia rumores de que ela ter negociado a venda da informação sobre a traição por R$ 30 mil.

“Eu não recebi nada e não tive nenhum contato com a imprensa ou com páginas de fofoca que pudesse envolver negociação a respeito dessa conversa. Eu compartilhei, sim, com pessoas da minha confiança o meu conhecimento sobre essas conversas, como qualquer pessoa faria”, disse ela no registro.

