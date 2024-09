APA Petrolina domina pódio da Maratona de Salvador

A- A+

A Associação Petrolinense de Atletismo (APA) fez história na Maratona de Salvador, realizada neste domingo (22), ao conquistar as quatro primeiras colocações na prova masculina.

Justino Pedro da Silva foi o campeão, com o tempo de 2h24min10s, seguido por Edson Amaro, vice-campeão com a marca de 2h25min57s. Givaldo Sena terminou em 3º lugar, com 2h29min37s, enquanto Thiago Costa, com 2h31min02s, completou o quarteto da equipe pernambucana no pódio.

Atletas APA com o treinador Marciano Barros. Foto: Ascom APA/Divulgação.

Após cruzar a linha de chegada, Justino comentou sobre a emoção de vencer a prova na capital baiana, onde já havia conquistado a meia maratona.

"É um prazer imenso estar aqui. Sempre tive boas recordações de Salvador, onde já ganhei a meia maratona. Meu objetivo era vencer a Maratona, e consegui. Liderei a prova inteira e estou muito feliz. Quero agradecer à torcida, que gritou meu nome; isso é muito gratificante”, celebrou o corredor pernambucano.

O treinador de fundistas da APA, Marciano Barros, comemorou o desempenho de seus atletas e destacou a raridade de uma única equipe ocupar tantos lugares no mesmo pódio de uma maratona de alto nível.

"Estamos muito felizes com esse resultado. Ao longo da minha trajetória em competições, não me lembro de ter visto quatro atletas do mesmo clube ocupando as quatro primeiras posições em uma maratona tão prestigiada como esta. Isso me deixa contente e otimista para futuros resultados positivos em outras provas pelo país", afirmou o técnico.

