Após anúncio de Liam Lawson como parceiro de Verstappen, Pérez comenta saída da Red Bull

O vínculo de Sergio Pérez chegou oficialmente ao fim com a Red Bull. O mexicano passou quatro anos na equipe e agora será substituído por Liam Lawson, que será o novo companheiro de Max Verstappen. A saída foi anunciada na quarta-feira.

A temporada do piloto, de 34 anos, começou promissora. Ele teve pódios nas duas primeiras corridas (Bahrein e Arábia Saudita), mas não sustentou o bom desempenho ao longo do ano. O ponto de virada ocorreu no Grande Prêmio de Mônaco, quando não conseguiu avançar além do Q1 e abandonou a corrida.





Nas redes sociais, "Checo", como é conhecido, postou um agradecimento a equipe. "Sou imensamente grato pelos últimos quatro anos com a Red Bull Racing e pela oportunidade de correr com uma equipe tão incrível. Pilotar para a Red Bull foi uma experiência inesquecível, e sempre vou valorizar o sucesso que alcançamos juntos. Quebramos recordes, atingimos marcos notáveis, e tenho o privilégio de conhecer tantas pessoas incríveis ao longo do caminho", escreveu ele.

Agora, Liam Lawson, um piloto neozelandês de 22 anos, que se destacou no programa de desenvolvimento de jovens talentos da equipe assumirá a vaga. O jovem impressionou durante suas aparições como substituto de Daniel Ricciardo em várias corridas.

