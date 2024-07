A- A+

FUTEBOL Após Endrick e Estevão, Europa mira outro "garoto-prodígio", diz jornal; saiba quem Marcus Vinnicius, de 17 anos, foi para a base do Palmeiras após se destacar no Goiás e chamar a atenção de Flamengo, Internacional e Atlético Mineiro

Mais uma "sensação brasileira", além de Endrick, Luis Guilherme e Estevão, tem chamado a atenção de clubes europeus. Trata-se de um colega do trio da base do Palmeiras: o lateral-esquerdo Marcus Vinnicius, de 17 anos, que também pode atuar como ala.

De acordo com o jornal britânico The Sun, o Tottenham monitora o jovem jogador, e Wolves, Newcastle e Benfica também estão interessados no "garoto-prodígio".





"Vários olheiros do continente estiveram presentes para assisti-lo em um torneio no Equador no mês passado que o Palmeiras viria a vencer", afirma o The Sun.

O diário diz que o Palmeiras se tornou "um dos melhores produtores de talentos do país nos últimos anos". Ainda segundo o jornal britânico, Marcus Vinnicius deve assinar seu primeiro contrato com o clube brasileiro neste meio de ano até junho de 2026, com prorrogação engatilhada até 2029.

A joia já é vista como uma possível nova transação milionária para os cofres do Palmeiras. A expectativa é que o lateral tenha uma cláusula de rescisão de 85 milhões de libras, mas o clube estaria aberto a negociar.

Marcus Vinnicius começou a se destacar na base do Goiás antes de chegar ao Palmeiras, em 2022, apesar do interesse de Flamengo, Internacional e Atlético Mineiro. O The Sun afirma que coube ao diretor palmeirense João Paulo Sampaio convencer o clube a assinar com o garoto-prodígio.

