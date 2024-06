A- A+

futebol Após Flamengo 6 x 1 Vasco, saiba quais são as maiores goleadas em cada clássico carioca Cruz-maltino segue com recorde no Clássico dos Milhões, enquanto o Fluminense tem o placar mais elástico

A goleada histórica de 6 a 1 do Flamengo, no último domingo (3), sobre o Vasco está longe de ser a primeira em um clássico carioca. Embora seja a maior do rubro-negro em cima do rival, já existiam placares superiores entre os quatro grandes do Rio.

Vasco x Flamengo

Apesar da maior goleada sofrida na última partida, o dono do recorde no Clássico dos Milhões é o cruz-maltino, que aplicou um 7 a 0 pelo Campeonato Carioca, em 26 de abril de 1931. Os gols foram de Russinho (4), Màrio Mattos (2) e Sant'Anna.

Flamengo x Fluminense

O rubro-negro tem o placar mais elástico do Fla-Flu ao aplicar um 7 a 0 na disputa pelo Torneio Municipal, em 10 de junho de 1945, em São Januário. Plínio foi o artilheiro do jogo, marcando quatro gols, Tião fez dois e Adilson, um.

Botafogo x Flamengo

Botafogo e Flamengo dividem a segunda posição com uma diferença de sete gols para cada lado. Em 1926, o rubro-negro goleou por 8 a 1 pelo Campeonato Carioca, no dia 15 de agosto de de 1926. Já um anos depois, o alvinegro venceu por 9 a 2, em 29 de Maio de 1927, no estádio da Rua Paysandu, pelo Estadual.

Vasco x Botafogo

Há 23 anos, em 29 de abril de 2001, o cruz-maltino aplicou 7 a 0 sobre o Botafogo pelo Campeonato Carioca. O atual presidente do clube, Pedrinho, marcou um gol na histórica goleada.

Vasco x Fluminense

O Vasco já deu uma goleada de 6 a 0 em cima do Fluminense pelo Carioca, em 9 de novembro de 1930. Os gols foram de Santanna (2), Mário Matos (2), Russinho e Tinoco.

Fluminense x Botafogo

Como a maior goleada de todos os clássicos entre os quatro grandes do Rio, o Fluminense venceu o Botafogo por 8 a 0 pela primeira edição do Estadual, em 1906. Horácio da Costa Santos marcou três vezes neste jogo. O tricolor também entrou para a história ao conquistar a competição naquele ano.

