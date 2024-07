Real Madrid confirma apresentação de Endrick para o dia 27, no Santiago Bernabéu

A- A+

A direção do Real Madrid confirmou nesta sexta-feira (19) que Endrick será apresentado oficialmente pelo clube no dia 27, sábado da semana que vem, no estádio Santiago Bernabéu.

O atacante brasileiro, ex-Palmeiras, será o protagonista do evento a partir das 7 horas (horário de Brasília), na capital espanhola.

Endrick vai se juntar ao elenco a partir do próximo domingo, dia 21, quando completará 18 anos. O brasileiro, inclusive, deve estar presente na delegação que vai realizar a pré-temporada nos Estados Unidos.



O Real Madrid já definiu também o local onde Endrick vai morar quando chegar a Madrid. Ele vai ser vizinho de Vinícius Júnior, Rodrygo e Éder Militão e vai residir no bairro de La Moraleja.



Cercado de cuidados, o atacante vai contar com uma equipe para complementar os trabalhos fora do CT do Real Madrid. Além disso, ele vai contar com um gestor de carreiras a fim de facilitar a sua adaptação. O clube merengue quer a sua joia voltada apenas para o seu início no clube.

