Argentina vence França e faz clássico contra o Brasil na final da Copa do Mundo de Futsal

A- A+

A Argentina será a adversária do Brasil na finalíssima da Copa do Mundo de Futsal. Nesta terça-feira (03), na Humo Arena, em Tashkent, capital do Uzbequistão, o time albiceleste derrotou a França pelo placar de 3 x 2. Essa será a oportunidade da Seleção se vingar após a eliminação da edição passada, em 2021.

Logo nos primeiros minutos de jogo, a Argentina encontrou a primeira oportunidade clara com uma cobrança de pênalti. Arrieta não desperdiçou a oportunidade e mandou para o fundo do gol. Mas a França não demorou em responder e chegou ao empate com Menendez. A etapa inicial estava lá e cá e os sul-americanos voltaram a marcar, dessa vez com Claudino.

Todos os gols do primeiro tempo aconteceram antes dos dez primeiros minutos de jogo. A partir de então, as equipes baixaram um pouco mais o volume e não conseguiram marcar.

Arrieta, camisa 13, foi responsável por marcar duas vezes e levar a Argentina à final - Divulgação/FIFA

Na volta do intervalo, a França foi para o tudo ou nada e foi recompensada por isso. Após uma falha do goleiro Sarmiento, Toure deixou tudo igual ainda no começo. O duelo seguiu igual até a reta final, quando os argentinos tiveram um novo pênalti à favor. Outra vez, Arrieta converteu a cobrança. Apesar dos esforços franceses com o goleiro linha, o resultado seguiu inalterado.

Dessa forma, Brasil e Argentina fazem clássico na grande final do torneio, no domingo (06), às 12h. Um pouco mais cedo, França e Ucrãnia fazem disputa valendo a 3ª colocação, às 9h30. Ambos jogos acontecem na Humo Arena.

Argentinos celebram vaga na final da Copa do Mundo de Futsal pela terceira vez consecutiva - Divulgação/FIFA

Veja também

SPORT Sport inicia venda de ingressos para partida contra o Ceará, na Ilha do Retiro