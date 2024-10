A- A+

Futsal Em jogo dramático, Brasil supera Ucrânia e avança à final da Copa do Mundo de Futsal Seleção aguarda o vencedor de Argentina e França no duelo que vale o título da competição

O Brasil está na decisão da Copa do Mundo de Futsal. A seleção confirmou o favoritismo ao vencer a Ucrânia por 3 a 2 na semifinal, nesta quarta-feira, na Humo Arena, em Tashkent, Uzbequistão.



A equipe brasileira teve a primeira chance do jogo com Arthur, que acertou a bola no travessão no início do primeiro tempo. Logo em seguida, foi a vez do time ucraniano mostrar suas credenciais com um chute que carimbou a trave.

Em meio a jogo disputado, Leandro Lino balançou as redes depois de aproveitar falha no rebote do goleiro da Ucrânia. No entanto, o gol foi anulado pela arbitragem após o VAR identificar falta do brasileiro no ucraniano.

Willian Dorn, goleiro do Brasil, e Sukhov, da Ucrânia, se destacaram com uma série de defesas. Até que, faltando cerca de três minutos para o fim da primeira etapa, o ucraniano Cherniavskyi abriu o placar após finalizar com precisão no alvo brasileiro.

No segundo tempo, o time treinado por Marquinhos Xavier voltou com tudo a ponto de virar o jogo com apenas dois minutos. Destaque para Dyego, que participou do primeiro gol (contra de Semenchenko) e marcou o segundo.

Atrás do placar, a Ucrânia colocou mais uma bola na trave em falta cobrada por Semenchenko. Do outro lado, o Brasil seguiu marcando firme e chegando com perigo no ataque. Em uma desatenção da defesa brasileira, Korsun não desperdiçou e empatou a partida.

Com menos de cinco minutos para o término da segunda etapa, o time ucraniano fez a sexta falta, o que deu o tiro livre sem barreira ao Brasil. Dyego aproveitou a oportunidade para colocar novamente o Brasil à frente do placar.

Argentina e França decidem, nesta quinta-feira, às 12h (de Brasília), outra vaga na final, que acontece neste domingo, no mesmo horário da fase anterior.

