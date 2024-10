A- A+

Copa do Mundo Brasil x Ucrânia: saiba onde assistir à semifinal da Copa do Mundo de Futsal Duelo acontece nesta quarta-feira (02), às 12h, no Uzbequistão

Brasil e Ucrânia decidem o primeiro finalista da Copa do Mundo de Futsal. Nesta quarta-feira (02), a partir das 12h, as seleções se enfrentam em um duelo que promete ser muito disputado na Humo Arena, em Tashkent, capital do Uzbequistão.

Até o atual momento na Copa do Mundo de Futsal, o Brasil é a equipe que tem os números e atuações mais convincentes. Em cinco partidas, a Seleção balançou as redes 35 vezes e é o ataque mais positivo do torneio. Ainda assim, é apostando no equilíbrio defensivo - três gols sofridos apenas -, que Marquinhos Xavier enxerga as possibilidades de vitória brasileira.

“O nosso retrospecto defensivo nos habilita a dizer que é pela defesa que a gente tem começado tudo. A defesa tem sido a nossa grande arma, prova de que a gente tem conseguido chegar até esse momento. Nós temos ainda algo para mostrar para o mundo e isso vai aparecer na medida em que a dificuldade do jogo vai aumentando", pontuou o treinador.

Com um discurso muito parecido, Marcel, artilheiro da Copa com dez gols, enxerga que a base da classificação à final passa por não sofrer defensivamente. "Trabalhamos para não tomar gols porque a gente sabe que o ataque vai acabar fluindo naturalmente. O brasileiro é acostumado a jogar para fazer gol. Se a gente conseguir conciliar a parte da defesa com o ataque, sabemos que teremos muitas chances de sair com a vitória”, explicou.

Elenco da Seleção Brasileira de Futsal - Leto Ribas/CBF

Assim como na fase de grupos, o Brasil iniciou a fase de mata-mata goleando a Costa Rica por 5 x 0. No duelo das quartas, Marrocos elevou o nível de embate, mas a Seleção ainda controlou o jogo e venceu por 3 x 1.

Do outro lado estará a Ucrânia, time que perdeu um jogo até aqui, 7 x 1 diante da Argentina, na estreia, num jogo em que o placar não refletiu necessariamente o que foi o confronto. Mas, a partir de então, o time europeu se encontrou e deixou seus adversários para trás, inclusive, com um 9 x 4 diante da Venezuela nas quartas.

Para o elenco brasileiro, o time ucraniano pode complicar no quesito de força física. “Vai ser um jogo muito forte fisicamente, bem parecido com o da Croácia. Talvez seja uma equipe um pouco mais organizada, com mais qualidade para nos atacar, mas a gente sabe que vamos enfrentar uma defesa muito bem postada e muito forte fisicamente, a gente vai ter que ter muita intensidade, muita movimentação para acabar encontrando os espaços e fazer os gols”, analisou Marcel.

Brasil x Ucrânia - saiba onde assistir

Transmissão: Sportv e CazéTV

Horário: 12h

Local: Humo Arena/Tashkent/Uzbequistão

Data: 02/10

Veja também

JEBs Embaixadora no JEBs, Carol Santiago inspira jovens atletas com sua trajetória paralímpica