Copa do Mundo Futsal: Marrocos vence Irã e pega Brasil nas quartas; Cazaquistão supera Portugal no fim Nesta sexta (27), Argentina x Croácia e Tailândia x França fazem os últimos confrontos das oitavas

A Copa do Mundo de Futsal do Uzbequistão teve uma quinta-feira (26) repleta de emoções do início ao fim. Em Bucara, Marrocos venceu o Irã em uma partida cheia de reviravoltas pelo placar de 4 x 3. Já em Andijã, Portugal, atual campeão, foi surpreendido no fim e caiu para o Cazaquistão por 2 x 1.

No primeiro jogo do dia, Irã e Marrocos proporcionaram um verdadeiro clássico. Os iranianos iniciaram muito bem e abriram o placar com Derakhshan ainda nos primeiros minutos do primeiro tempo. Mas a partir de então, só deu Marrocos e o time africano marcou quatro vezes ainda na etapa inicial, com gols de Bouzid, Rafieipour (contra), El Mesrar e El Fenni.

Pressionado por ir atrás do placar, os iranianos responderam duas vezes ainda no início do segundo tempo. Tayebi e Oladghobad marcaram nos dois primeiros minutos da etapa final.

O time marroquino fez um jogo mais conservador, se fechou nos minutos finais e conseguiu administrar a vantagem construída. Mas no último segundo, deixou tudo a perder. Já com o cronômetro zerado, o Irã teve um tiro livre de dez metros, mas Oladghobad acertou a trave.

Caem os campeões

Atuais campeões da Copa do Mundo, Portugal foi surpreendido em Andijã. O primeiro tempo foi bastante movimentado, mas apenas um gol feito e foi do Cazaquistão, marcado por Yesenamanov em um chute de fora da área.

Os lusitanos responderam apenas no início do segundo tempo, quando Zicky Te conseguiu desviar de letra, um chute de Bruno Collaço. A partir de então, o jogo ficou lá e cá, com o goleiro Higuita sendo até o principal destaque.

Mas quando o duelo já estava nos segundos finais, o Cazaquistão impôs o golpe de misericórdia. Restando apenas 14 segundos, Tursagulov marcou o gol da vitória cazaque.

Duelos

Com a vitória do time marroquino sobre o Irã, o Brasil conheceu seu adversário nas quartas de final. A Seleção enfrenta Marrocos no próximo domingo (29), às 9h30. Por outro lado, o Cazaquistão ainda espera a definição do seu adversário, que será Argentina ou Croácia, que se enfrentam nesta sexta (27).

