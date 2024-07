A- A+

Olimpíada Argentina vence Iraque e segue viva no futebol masculino do Jogos Olímpicos de Paris-2024 A Albiceleste se recuperou após a derrota na estreia, contra o Marrocos

A Argentina, que estava sob pressão após perder na caótica estreia no torneio olímpico de futebol masculino, evitou por enquanto o desastre ao vencer o Iraque por 3 a 1, neste sábado (27), em Lyon, pela segunda rodada do grupo B dos Jogos de Paris-2024.

Thiago Almada marcou o primeiro gol da 'Albiceleste' aos 13 minutos, num chute de primeira após receber um passe de Julián Álvarez, mas nos acréscimos do primeiro tempo (45'+5) os iraquianos empataram graças a Aymen Hussein.

A Argentina voltou a ficar em vantagem aos 62 minutos de partida, quando Luciano Gondou, que havia acabado de entrar, marcou de cabeça.

E a tranquilidade só veio na reta final (85'), com um golaço de Ezequiel Fernández, que chutou colocado de pé esquerdo da entrada da área.

Estes primeiros três pontos permitem à seleção comandada por Javier Mascherano se manter viva na competição, alcançar os iraquianos na tabela e chegar com ânimo renovado à terceira e última rodada, em que vai enfrentar a Ucrânia, na terça-feira.

A abertura da segunda rodada do Grupo B decorreu sem grandes incidentes, após a estreia caótica entre argentinos e marroquinos, na quarta-feira, em Saint-Étienne.

O jogo, que terminou com derrota para os sul-americanos por 2 a 1, teve de ser interrompido devido a uma invasão de torcedores marroquinos e retomado duas horas depois.

No estádio em Lyon, com a presença de cerca de 20 mil pessoas, um terço da capacidade de 60 mil espectadores, um pequeno grupo de torcedores vaiou o hino argentino e fazia o mesmo no início do jogo, sempre que a bola era tocada por algum jogador da equipe de Mascherano.

A rivalidade França-Argentina, recentemente reacendida por um canto racista entoado por jogadores da seleção principal da 'Albiceleste' após a conquista da Copa América nos Estados Unidos, poderá ter um novo capítulo em breve: se a seleção sul-americana se classificar como segunda colocada e os anfitriões cumprirem as previsões e avançarem como primeiros do grupo A, as duas equipes vão se encontrar já nas quartas de final.

