Arthur Elias e Duda Sampaio agradecem apoio pernambucano: "Esse carinho é sempre incrível"

Contando com o apoio de 27.031 torcedores na Arena de Pernambuco, a Seleção Brasileira venceu amistoso contra a Jamaica por 4x0, neste sábado (01). Além de uma boa atuação dentro de campo, para o treinador Arthur Elias e a meio-campo Duda Sampaio, o suporte vindo das arquibancadas foram fundamentais para a construção do resultado e a sustentação da atuação brasileira.

“A gente focou muito na nossa parte tática e na sequência do nosso projeto. O importante é o ambiente, a parte tática, o modelo de jogo. Deu tudo certo, nos distribuímos bem dentro de campo, as jogadoras atuaram bem confiantes e claro o impulso da torcida, essa atmosfera ajuda muito as atletas e a gente precisa desfrutar disso" declarou o treinador Arthur Elias.

Titular no centro do campo brasileiro e com a oportunidade de atuar durante 80 minutos, Duda Sampaio foi uma das jogadoras mais celebradas na partida pelo desempenho deixado. Para a jovem atleta de 23 anos e que esteve na Copa do Mundo de 2023, o jogo em Pernambuco foi uma boa oportunidade de mostrar o trabalho que vem sendo feito para a torcida, espantando um pouco da desconfiança que havia com o time.

“Esse carinho da torcida é sempre incrível. O momento do hino foi de arrepiar, de forma geral a gente queria muito isso. Jogar no Brasil, ter a torcida do nosso lado, poder mostrar para a torcida o que está sendo feito", começou.

"De certa forma, a gente vê que com o resultado da última Copa, restou uma certa dúvida sobre a Seleção, então eu acho que isso de ter o torcedor próximo é a oportunidade de mostrar para eles a Seleção, a nossa forma de jogar, que a o time vai brigar, e de forma geral, retribuir o carinho que eles tiveram", finalizou a camisa 20.

Além da partida em Pernambuco, a Seleção feminina volta a enfrentar a Jamaica, desta vez na terça-feira (4), em Salvador.





