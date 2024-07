Quem são os atletas mais bem pagos de 2024? Cristiano Ronaldo lidera ranking; veja top 10

A- A+

O sucesso de atletas dentro e fora do esporte é reflexo de um mundo cada vez mais globalizado. Com mais dinheiro circulando, a tendência é que salários e patrocínios se multipilquem em níveis estratosféricos.



Prova disso é que o português Cristiano Ronaldo, do Al Nassr, é o esportista mais bem pago do mundo de 2024 com um faturamento de US$ 260 milhões (R$ 1,3 bilhão) por ano, segundo a revista americana Forbes.

Outros craques do futebol também estão entre as dez maiores receitas do esporte mundial. Lionel Messi, Kylian Mbappé e Neymar ocupam a terceira, sexta e sétima posição, respectivamente.



Entre os astros do basquete, LeBron James, que passou a ter recentemente o maior salário da NBA, e Giannis Antetokounmpo figuram no top 5.





O domínio do futebol e basquete no ranking mostra a popularidade global desses esportes e, em consequência disso, o valor comercial dos atletas de mais sucesso. Além de talentos excepcionais nos gramados ou quadras, eles representam marcas internacionais que atraem milhões de fãs e dólares em patrocínios.

Veja top 10 de atletas mais bem pagos de 2024

Cristiano Ronaldo (futebol): US$ 260 milhões (R$ 1,3 bilhão)

Jon Rahm (golfe): US$ 218 milhões (R$ 1,1 bilhão)

Lionel Messi (futebol): US$ 135 milhões (R$ 692 milhões)

*LeBron James (basquete): US$ 128,2 milhões (R$ 657 milhões)*

Giannis Antetokounmpo (basquete): US$ 111 milhões (R$ 569 milhões)

Kylian Mbappé (futebol): US$ 110 milhões (R$ 564 milhões)

Neymar (futebol): US$ 108 milhões (R$ 554 milhões)

Karim Benzema (futebol): US$ 106 milhões (R$ 544 milhões)

*Valor não considerou que Lebron James passou a ter recentemente o maior salário da NBA*

Fonte: Forbes

