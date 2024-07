A- A+

Leia também

• Primeiros brasileiros chegam à Vila Olímpica em meio à segurança reforçada em Paris

• Centro de Paris tem segurança reforçada com chegada dos primeiros atletas à Vila Olímpica

• Exército vai garantir segurança da cerimônia de abertura dos Jogos de Paris no Sena

Os Jogos Olímpicos de Paris estreiam no dia 26 e a ansiedade dos amantes dos esportes cresce a cada minuto. O evento reunirá milhares atletas de alta performance de vários países diferentes, que irão em busca — sozinhos, em dupla ou em grupo — por pelo menos um dos 329 pódios. Entretanto, um dúvida que ecoa em todas Olimpíadas (e que até o maior fã dos jogos pode ter) é: os atletas são pagos para participar do evento?

A tradição estabelecida pelo Comitê Olímpico Internacional (COI) é de não distribuir nenhum salário ou prêmio em dinheiro para os atletas — incluindo os medalhistas. Em vez disso, o COI distribui parte de seu capital para os comitês olímpicos de todo o mundo para auxiliar no desenvolvimento do esporte e de seus atletas.

“O COI redistribui 90% de toda a sua renda, em particular para os Comitês Olímpicos Nacionais (CONs) e Federações Internacionais (FIs)”, disse o COI em um comunicado enviado à CNN americana.





Medalha de Paris-2024 — Foto: AFP

“Isso significa que, todos os dias, um total de US$ 4,2 milhões vai para ajudar atletas e organizações esportivas de todos os níveis ao redor do mundo. Cabe a cada FI e CON determinar a melhor forma de atender seus atletas e o desenvolvimento global dos esportes.”

Entretanto, os próprios governos e CONs podem distribuir premiações para os atletas que forem medalhistas nos Jogos Olímpicos. Além disso, os esportistas também podem receber patrocínios, embora isto acabe favorecendo os atletas mais famosos.

No Brasil, o Comitê Olímpico Brasileiro (COB) estabeleceu uma premiação recorde para os medalhistas em Paris. De acordo com o órgão, em relação aos jogos de Tóquio em 2020, houve um aumento de 40% na remuneração. Os valores serão divididos em três categorias: as de provas individuais, em grupo (2 a 6 atletas) e coletivas (7 ou mais atletas).

As premiações serão:

Ouro

Individual: R$ 350.000

Grupo: R$ 700.000

Coletiva: R$ 1.050.000

Prata

Individual: R$ 210.000

Grupo: R$ 420.000

Coletiva: R$ 630.00

Bronze

Individual: R$ 140.000

Grupo: R$ 280.000

Coletiva: R$ 420.000

Premiação em dinheiro para o atletismo

A World Athletics anunciou em abril que premiará em US$ 502 mil (cerca de R$ 275 mil, na cotação atual) os medalhistas de ouro do atletismo nos Jogos Olímpicos de Paris. É a primeira vez na história das Olimpíadas que isto acontece.

No total, a premiação chega a US$ 2,4 milhões (por volta de R$ 13,6 milhões na cotação atual).

"A introdução de um bônus para os medalhistas olímpicos de ouro é um momento importante para a World Athletics e para o atletismo em geral, reforçando nosso compromisso de capacitar os atletas e reconhecer o papel vital que eles desempenham em todos os Jogos Olímpicos", disse o presidente da World Athletics, Sebastian Coe, em comunicado.

Outra novidade para as Olimpíadas deste ano é que todas as medalhas irão conter um pedaço da Torre Eiffel, marco do século XIX e principal símbolo da capital francesa.

Veja também

Olimpíadas Olimpíadas: conheça as provas inéditas dos Jogos de Paris 2024