Atletas paralímpicos de Pernambuco são recebidos no Palácio do Governo

A governadora Raquel Lyra recebeu, nesta quinta-feira (12), os atletas paralímpicos pernambucanos, que estiveram na Paralimpíada de Paris. O encontro aconteceu no Palácio do Campo das Princesas e foi uma oportunidade de parabenizar os técnicos e atletas, além de ouvir suas demandas.

Entre os presentes estavam Andreza Vitória, Evani Calado e a treinadora Poliana Silva, da bocha; Erik Lima e Gabriel Mendes, do remo; Fernanda Yara e o treinador Abraão Nascimento, do atletismo; Nonato, atleta do futebol de cegos; e Phelipe Rodrigues e Carol Santiago, da natação.

“Para nós do Governo de Pernambuco, e para mim, como cidadã, vocês são motivo de muito orgulho e é uma honra recebê-los. Vimos daqui o quanto vocês conseguiram encher o Estado de orgulho, a garra e a capacidade de superação”, declarou a governadora.

Força pernambucana

O Brasil fez uma campanha histórica em Paris, batendo o recorde do número total de medalhas e ficando no Top-5 pela primeira vez. Isso foi possível muito em medida do desempenho dos atletas pernambucanos. Ao todo, foram 8 medalhas, sendo 4 de ouro, 3 de prata e 1 de bronze dos atletas do Estado.

Pernambuco esteve representado por dez atletas, dos quais sete fazem parte dos Programas de Incentivo ao Esporte de Alto Rendimento do Governo de Pernambuco, seja o Time Pernambuco ou o Bolsa Atleta. Carol Santiago, dona de dez medalhas paralímpicas, enxerga que esse apoio, além de se transformar em conquistas, deve fomentar também as práticas esportivas.

“As medalhas precisam se transformar em algo maior. Eu gostaria muito de deixar um caminho para as novas gerações, principalmente para as meninas que estão começando", começou

“Esses investimentos de Pernambuco (bolsa atleta e bolsa técnico) são muito importantes, porque eles investem na base, temos meninos que estão ainda na escola, que podem comprar um traje ou uma passagem para competir, de repente uma suplementação. Vejo isso como uma importância gigantesca”, declarou Carol.

