Homenagem Carol Santiago e Raimundo Nonato recebem homenagem no "Espaço Pernambuco Imortal" Carol conquistou cinco medalhas na natação nos Jogos Paralímpicos de Paris, enquanto Raimundo, tricampeão paralímpico, foi bronze no futebol de cegos

Os atletas paralímpicos pernambucanos Carol Santiago, nadadora que se tornou a maior campeã paralímpica do Brasil após conquistar cinco medalhas nos Jogos de Paris, e Raimundo Nonato, tricampeão paralímpico do futebol de cegos e bronze nesta edição dos jogos, receberão uma homenagem no "Espaço Pernambuco Imortal", na próxima quinta-feira (12).

O evento será às 14h e o espaço, que é um Hall da Fama dedicado a reconhecer os grandes nomes do esporte pernambucano, fica localizado na Arena de Pernambuco.

Criado para celebrar os atletas que fazem e fizeram história no esporte, o Espaço Pernambuco Imortal é um local de honra que destaca as contribuições e conquistas dos esportistas da região.

Além disso, o espaço também serve como uma atração educativa para visitantes e turistas que passam pelo local.

“A Arena de Pernambuco é um dos pontos turísticos do nosso estado. Termos um espaço como esse, que valoriza os atletas, é reconhecer a trajetória dos que por aqui passaram e deixarmos registrado, na história esportiva de Pernambuco, o legado de cada um”, declarou Eduardo Loyo, presidente da Empetur.

O Espaço Pernambuco Imortal faz parte do Tour da Arena de Pernambuco, um percurso destinado a apresentar a história esportiva do estado. Com um total de 24 atletas homenageados, incluindo quatro paralímpicos, o espaço oferece uma visão abrangente das conquistas e do legado dos atletas pernambucanos.

Nos Jogos Paralímpicos de Paris, Carol Santiago foi um dos maiores destaques da delegação brasileira. A nadadora conquistou cinco medalhas ao todo, sendo três de ouro e duas de prata. Com as conquistas, aliás, Carol chegou a sua décima medalha em duas Paralimpíadas, se tornando a maior medalhista paralímpica do país.

Já Raimundo Nonato, chegou a sua quarta medalha paralímpica em Paris. Ouro três vezes no futebol de cegos, o atleta faturou o bronze nesta edição dos jogos.

O Presidente da Arena de Pernambuco, Marcos Nunes, destacou a importância de homenagear os atletas.

“É uma honra para nós celebrar as conquistas de Carol Santiago e Raimundo Nonato. O Espaço Pernambuco Imortal é uma forma de reconhecer o esforço e a dedicação desses atletas que têm trazido orgulho para Pernambuco e para o Brasil. Esperamos que esta homenagem inspire outros a seguir seus passos e a valorizar o esporte em todas as suas formas.”

"A homenagem a Carol Santiago e Raimundo Nonato no Espaço Pernambuco Imortal só reforça o orgulho que temos da história desses dois conterrâneos. Um sucesso mais do que visível durante os Jogos Paralímpicos de Paris 2024. Raimundo Nonato conquistou muitas medalhas consecutivas, e Carol Santiago é a maior campeã em Jogos Paralímpicos. Para nós, é um momento de celebração da trajetória desses dois atletas", acrescentou Luciano Leonidio, secretário executivo de Esportes.

Informações:

Data: Quinta-feira (12)

Horário: 14h

Local: Arena de Pernambuco

Evento: Homenagem aos atletas paralímpicos Carol Santiago e Raimundo Nonato

Atração: Espaço Pernambuco Imortal, Hall da Fama dos Atletas Pernambucanos

