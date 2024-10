Sorloth faz dois, Atlético de Madrid derrota Leganés e segue invicto no Espanhol

A- A+

O Atlético de Madrid continua na perseguição aos líderes Barcelona e Real Madrid. Neste domingo, derrotou o Leganés por 3 a 1, no estádio Metropolitano, pela 10ª rodada do Campeonato Espanhol, mantendo assim a invencibilidade.

Neyou abriu o placar para o time visitante, mas Sorloth, duas vezes, e Griezmann comandaram a virada.



Com a vitória, a quinta na competição, o Atlético de Madrid foi aos 20 pontos, atrás apenas de Barcelona e Real Madrid. O Leganés, por outro lado, somou o seu oitavo tropeço consecutivo e continuou estacionado no 17º lugar, com oito pontos. Na zona de rebaixamento, o Valladolid também tem oito.



Com 70% de posse de bola, o Atlético de Madrid foi superior ao rival, que precisou de uma única escapada para tirar o zero do marcador. Aos 34 minutos, Yvan Neyou recebeu em profundidade e chutou no ângulo, deixando o goleiro Oblak sem reação.





O gol deixou o estádio em silêncio e fez ferver os poucos torcedores do Leganés que estiveram presentes no Metropolitano. Com calma, o Atlético conseguiu colocar a bola no chão e ficou perto de empatar aos 43. Riquelme driblou o marcador e chutou no meio. Dmitrovic defendeu.



No segundo tempo, o Atlético já não teve o mesmo volume e ficou menos com a bola. Sem contar que encontrou dificuldade para atravessar o bloqueio montado pelo Leganés. A estratégia do time visitante durou até os 24, quando Sorloth pegou o rebote dentro da área e fez 1 a 1.



A partir daí o jogo virou, o Atlético voltou para a partida e pressionou o rival até a virada. Aos 34, Griezmann recebeu de Simeone totalmente livre de marcação e chutou com estilo, no canto esquerdo do goleiro, para fazer 2 a 1. Ao levar o segundo, o Leganés se perdeu e não conseguiu reagir.



O Atlético de Madrid se aproveitou da situação e definiu a vitória. Aos 53, Sorloth apareceu mais uma vez no lugar certo e na hora certa. Após rebote da defesa, o norueguês apenas empurrou para o fundo das redes.



Mais cedo, o surpreendente Mallorca se recuperou da derrota para o Espanyol ao vencer o Rayo Vallecano, em casa, por 1 a 0, com gol de Vedat Muriqi, aos 30 minutos do primeiro tempo. Com isso, chegou aos impressionantes 17 pontos, na briga pelo G-4. Já seu adversário ficou no meio da tabela, com 13.

Veja também

Copa do Brasil Corinthians x Flamengo: ônibus apedrejado e tentativa de invasão marcam pré-jogo; veja