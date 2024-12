Bahia e Corinthians conhecem adversários da Pré-Libertadores; confira

A- A+

A Conmebol definiu, nesta quinta-feira (19), os confrontos da Pré-Libertadores. Representando o Brasil nesta fase da competição estão Corinthians e Bahia, que terminaram o Brasileirão em 7º e 8º, respectivamente.

Na segunda fase, a equipe comandada por Rogério Ceni vai encarar o The Strongest, da Bolívia, adversário que costuma ser complicado de ser batido da altitude de La Paz.

Os duelos da Fase 2 e os cruzamentos da Fase 3 da CONMEBOL #Libertadores 2025!#GloriaEterna pic.twitter.com/rgToudeEtT — CONMEBOL Libertadores (@LibertadoresBR) December 19, 2024

O Corinthians, por sua vez, encara o modesto Universidad Central, da Venezuela, que chega ao torneio continental pela primeira vez em sua história. Baianos e paulistas decidem a classificação em casa.

Caso avancem de fase, o Bahia terá pela frente Boston River, do Uruguai, ou Ñublense, do Chile. Já o Corinthians pode enfrentar o Barcelona, do Equador, ou então o E1 - time que sai do embate entre El Nacional/PAR e um quarto representante da Bolívia, ainda não definido.

Como só entram na segunda fase da pré-Libertadores, Bahia e Corinthians só entram em campo nas semanas dos dias 19 e 26 de fevereiro. A terceira fase será disputada nos dias 5 e 12 de março. Os quatro melhores times das etapas preliminares entram para a fase de grupos.

