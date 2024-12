A- A+

LIBERTADORES Confira os potes do sorteio da fase prévia da Libertadores; Corinthians foge do Boca na estreia O ranking da Conmebol, divulgado na segunda-feira, é que define a divisão dos potes

A Conmebol confirmou os potes do sorteio que vai definir os confrontos das fases preliminares da próxima edição da Copa Libertadores. São três fases que antecedem a etapa de grupos. Dois clubes brasileiros entram nesta parte do torneio: Corinthians e Bahia. O sorteio que indicará os enfrentamentos acontece nesta quinta-feira, às 12h (de Brasília), na sede da entidade.

O ranking da Conmebol, divulgado na segunda-feira, é que define a divisão dos potes. Dessa forma, o Corinthians foi alocado no Pote 1 da Fase 2, ao lado do Boca Juniors, da Argentina, e do Bahia. A equipe alvinegra, por isso, não enfrentará os argentinos ou o compatriota tricolor na estreia, mas poderá tê-los pela frente na Fase 3.

Confira como ficou a divisão dos potes:

FASE 1

Na primeira fase, equipes da Bolívia, Venezuela, Peru, Uruguai, Equador e Paraguai se enfrentam para definir três classificados para a segunda fase. Time do Pote 1 medem forças com os do Pote 2.

Pote 1: Alianza Lima (Peru), El Nacional (Equador) e Defensor (Uruguai)

Pote 2: Nacional (Paraguai), Monagas (Venezuela) e um representante da Bolívia (pode ser Nacional Potosí, Aurora, San José de Oruro ou Blooming)

FASE 2

Na segunda fase, os três classificados da Fase 1 se unem a representantes de todos os países filiados à Conmebol. As equipes do Pote 1 enfrentam os times do Pote 2.

Pote 1: Boca Juniors (Argentina), Corinthians, Cerro Porteño (Paraguai), Barcelona (Equador), Santa Fe (Colômbia), Melgar (Peru), Bahia e Ñublense (Chile).

Pote 2: Deportes Iquique, Boston River (Uruguai), Universidad Central (Venezuela), representante da Bolívia (pode ser The Strongest ou Bolívar), representante da Colômbia (pode ser Deportes Tolima ou Millonarios) e os três representantes da Fase 1.

FASE 3

Na terceira fase, não há divisão de potes e os confrontos serão definidos de forma antecipada no sorteio. Assim, nesta etapa, o Corinthians pode enfrentar qualquer equipe do Pote 1 da Fase 2.

