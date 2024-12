A- A+

FUTEBOL Final do Intercontinental: Rival do Pachuca, Real Madrid tem ligação com o futebol do México Time de Vinícius Júnior disputa título pela quarta vez nos seus 122 anos de História

O Real Madrid enfrenta nesta quarta-feira uma equipe mexicana, o Pachuca, na final da Copa Intercontinental, pela quarta vez nos seus 122 anos de História. Mas a sua ligação ao México remonta a várias décadas, muito antes da chegada do lendário Hugo Sánchez ao clube merengue.

Antes da chegada de um dos maiores goleadores da história, seu compatriota José Ramón Sauto foi o primeiro mexicano a ingressar no Real Madrid na temporada 1933-1934, a primeira das onze temporadas e 106 partidas que disputou com a camisa branca, até tornando-se capitão do time.





Na campanha 1945-1946, José Luis Borbolla ingressou no time merengue após passagem pelo Deportivo La Coruña, embora tenha disputado apenas 15 partidas.

Hugo Sánchez, lenda do Real Madrid

Passaram-se várias décadas quando Hugo Sánchez ingressou na equipe de Madri, concretamente em 1985, vindo do Atlético de Madrid, para se tornar uma das figuras mais emblemáticas do clube. Foram 208 gols em 268 jogos, entre 1985 e 1992.

A sua carreira no Real Madrid deixou um rasto de títulos: a Taça Uefa (1986), cinco Ligas consecutivas (de 1986 a 1990), uma Copa do Rei (1989) e duas Supertaças de Espanha (1988 e 1990). Além disso, conquistou quatro 'Pichichi' como artilheiro da competição nacional.

O único inconveniente da carreira branca de Hugo Sánchez foi o facto de não ter conseguido vencer a Liga dos Campeões, mas a sua figura não foi igualada por nenhum outro futebolista mexicano, nem mesmo por Javier 'Chicharito' Hernández, que chegou como reforço da equipe na temporada 2014-2015, emprestado pelo Manchester United.

Sem se firmar como titular, 'Chicharito' disputou 33 partidas pela equipe, marcando 9 gols.

'Quinta del Buitre'

Mas as ligações entre o Real Madrid e o futebol mexicano não têm sido unidirecionais. Há também vários jogadores que, depois de se destacarem pelo Real Madrid, continuaram a carreira no país latino-americano.

Um dos primeiros foi o atual presidente honorário do Real Madrid José Martínez 'Pirri'. Depois de jogar 16 anos no clube de Madri, com o qual conquistou uma Liga dos Campeões (1966) e 10 campeonatos, entre outros títulos, em 1980 assinou pelo Puebla, no qual jogou duas temporadas.

Alguns anos depois, outra lenda do Real Madrid, Emilio Butragueño, líder da chamada 'Quinta del Buitre' e atual Diretor de Relações Institucionais, também encerrou sua carreira de sucesso no México, no Atlético Celaya (1995-1998).

Butragueño foi uma estrela da mídia que levou o time recém-promovido aos playoffs em seu primeiro ano na categoria principal do campeonato mexicano. No Atlético Celaya coincidiu com outras duas estrelas do Real Madrid do final dos anos 1980 e início dos anos 1990: 'Míchel' González e Hugo Sánchez.

Dois outros membros da 'Quinta del Buitre', Rafael Martín Vázquez e Miguel Pardeza, jogaram no futebol mexicano — o primeiro no Atlético Celaya (coincidindo com Butragueño) e o segundo no Puebla de 1997 a 1999.

Mais recentemente, outro jogador com passagem pelo Real Madrid que ousou tentar a sorte no México foi Sergio Canales, uma das figuras atuais do Rayados del Monterrey, com quem jogou no último domingo na final do Apertura-2024 (em derrota para o América) e com quem disputará o Mundial de Clubes no próximo ano, nos Estados Unidos.

Veja também

NBA Milwaukee derrota Oklahoma City e se consagra campeão invicto da Copa NBA