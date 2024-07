Olimpíadas: Bala Loka faz história, mas fica sem pódio no ciclismo BMX

A- A+

Após fazer história no ciclismo BMX freestyle, Gustavo Batista de Oliveira, o "Bala Loka", fechou sua participação na final da modalidade na sexta colocação e acabou ficando sem pódio nas Olimpíadas de Paris.

O brasileiro, que representa o país na modalidade pela primeira vez, na segunda edição do esporte nos jogos olímpicos, teve como maior nota 90.20, na primeira volta.

Bala Loka tentou melhorar sua nota na volta 2, mas acabou fechando com 88.88 e teve a nota descartada por ser menor que a primeira.

O ouro da modalidade ficou com o argentino José Gil Torres com a nota de 94.82. A prata foi para o britânico Kieran Reilly, com a nota de 93.91, e o bronze ficou com o francês Anthony Jeanjean, com pontuação de 93.76.



