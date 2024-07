A- A+

Olimpíadas 2024 Vôlei: Brasil perde para a Polônia no tie-break e se complica nas Olimpíadas Seleção precisa vencer o Egito, na última rodada, para conseguir a classificação para a próxima fase

Após derrota para a Itália no primeiro jogo das Olimpíadas de Paris, o Brasil voltou a perder no vôlei. Desta vez, o algoz da seleção masculina foi a Polônia, que venceu a equipe de Bernadinho no tie-break por 3 sets a 2.

O Brasil até começou na frente do placar, porém, a oscilação da equipe e o bom desempenho dos poloneses nos ataques, liderados por Wilfredo Leon, maior pontuador do jogo com 26 pontos, e nos saques, marcando 14 pontos nesse fundamento, foram cruciais para o revés brasileiro.

Com o resultado, a seleção ainda garantiu um ponto na classificação, permanecendo na terceira posição. Contudo, a única chance do Brasil se garantir nas quartas de final agora é vencendo o Egito, na próxima partida, e se classificando como um dos dois melhores terceiros colocados.

FIM DE JOGO!



BRASIL 2x3 POLÔNIA

(25x22, 19x25, 25x19, 23x25, 12x15)

Jogos Olímpicos | Masculino pic.twitter.com/5BTCx3IZre — Portal Vôlei Brasil (@portal_volei) July 31, 2024

1º set - 25x22

Apesar de alguns erros, o Brasil começou a partida vencendo a primeira parcial. O destaque do set foi Leal, que marcou seis pontos, sendo quatro de ataque, um de bloqueio e outro de saque. Darlan e Lucarelli também foram importantes, anotando quatro pontos cada.

2º set - 19x25

O segundo set foi dos poloneses. Sob liderança de Wilfredo Leon, o jogador marcou nove pontos e foi peça fundamental para desestabilizar o Brasil durante a parcial. Aqui, Lucarelli e Darlan até tentaram conter o ímpeto dos adversários, marcando quatro pontos cada, porém, o esforço não foi suficiente para evitar o empate do set.

3º set - 25x19

Após um segundo set abaixo, o Brasil conseguiu reagir na terceira parcial. A entrada de Adriano na partida contribuiu de forma importantíssima para a seleção. O ponteiro anotou seis pontos, sendo cinco de ataque e um de bloqueio

4º set - 23x25

Se a reação no set anterior empolgou, Wilfredo Leon fez questão de colocar um balde de água fria no quarto set. O jogador marcou cinco pontos e foi o maior responsável por levar o jogo para o tie-break. Erros de ataque do Brasil também contribuíram para a baixa performance na parcial.

5º set - 12x15

No set de desempate, Leon fez questão de assumir o comando novamente e dar números finais a partida. O jogador marcou cinco pontos, sendo dois de ataque, dois de bloqueio e um de saque. O Brasil se abateu, e nem Adriano com seus quatro pontos foi capaz de animar a seleção. Derrota dura e dolorida.

Próximo jogo

O Brasil volta à quadra agora na próxima sexta-feira, às 8h, diante do Egito. Para os brasileiros, somente a vitória interessa para conseguir alcançar a classificação.

