Olimpíadas: Brasil enfrenta a Espanha pelo futebol feminino; veja onde assistir

A- A+

De volta ao lugar em que iniciou a trajetória nos Jogos Olímpicos, a seleção brasileira feminina de futebol não quer que esse retorno signifique, também, a despedida da competição. Em Bordeaux, mesma cidade em que derrotou a Nigéria por 1x0, na estreia da etapa de grupos, a equipe agora enfrenta a Espanha, às 12h (de Brasília), valendo vaga nas quartas de final. No lugar de um “360º”, as jogadoras querem mudar o círculo vicioso de tropeços e não deixar a “Cidade Luz” de forma precoce.

Situação na tabela

O Brasil está na terceira colocação do Grupo C, com três pontos, empatado com o Japão na pontuação, mas atrás no critério de gols marcados (3x2). As japonesas pegam a lanterna Nigéria (sem pontos), no mesmo horário, em La Beaujoire. A Espanha lidera a chave, com seis.

Para avançar ao mata-mata, o Brasil precisa vencer. Se empatar, as comandadas do técnico Arthur Elias também podem se classificar pelo critério de melhores terceiros colocados. Já em caso de derrota, será preciso observar as posições dos integrantes dos demais grupos, levando em conta critérios de desempate.

“Vamos jogar para tentar vencer a Espanha. Quem joga para empatar fica mais perto de perder. Não queremos depender de outros resultados”, afirmou o treinador. Uma eliminação precoce nas Olimpíadas também pode marcar a despedida de Marta das Olimpíadas - a atleta afirmou que 2024 seria o último ano dela representando o País.

Mais disputas na quarta (31)

Gustavo Batista de Oliveira, o "Bala Loka", está classificado para a final do ciclismo BMX freestyle, que será disputada a partir das 9h44. "A gente já vinha pensando, trabalhando, treinando muito para chegar à final da Olimpíada. Estou muito feliz realmente de estar participando dos Jogos. O primeiro BMX a representar o Brasil e estar em uma final é incrível", disse.

Mais cedo, às 4h, o vôlei masculino entra em quadra para enfrentar a Polônia. Na estreia, o Brasil foi superado pela Itália por 3 sets a 1 (parciais de 23/25, 25/27, 25/18 e 22/25) e precisa ganhar para continuar com chance de medalha em Paris.

Nas duplas femininas de tênis, Luisa Stefani e Bia Haddad encaram as britânicas Katie Boulter e Heather Watson, às 8h30. No tênis de mesa, Hugo Calderano enfrenta Alexis Lebrun, às 11h.

No vôlei de praia masculino, a dupla brasileira formada por Evandro e Arthur enfrenta os canadenses Schachter e Dearing, às 15h. Mais tarde, às 17h, é a vez do boxe. Bia Ferreira volta ao ringue para lutar com a holandesa Chelsey Heijnen, pelas quartas de final, podendo, no mínimo, garantir um bronze ao Brasil.



Onde assistir?



Globo, SporTV e CazéTV

Veja também

PARIS 2024 Olimpíadas: Ginastas do Brasil comemoram inédito bronze por equipe com muita emoção, alegria e alívio