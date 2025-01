A- A+

FUTEBOL Bangu X Flamengo: horário e onde assistir ao vivo jogo do Campeonato Carioca Partida válida pela quarta rodada da competição será disputado no estádio Castelão, no Maranhão

O Flamengo encara o Bangu nesta quarta-feira, dia 22 de janeiro, no Estádio Castelão de São Luís, no Maranhão, a partir das 19h (de Brasília). A partida é válida pela quarta rodada do Campeonato Carioca de 2025. Empatadas com um ponto, ambas as equipes entram em campo na busca pela primeira vitória na competição.

Ainda sem o seu time principal, que segue na pré-temporada nos Estados Unidos, esta é a segunda vez seguida do Flamengo em São Luís, no Maranhão. O último foi a derrota sofrida para o Nova Iguaçu, no último domingo, 19 de janeiro.

Qual é o horário de Bangu x Flamengo

Bangu e Flamengo se enfrentam nesta quarta-feira (22), às 19h (de Brasília).





Onde assistir Bangu x Flamengo

O jogo entre Bangu e Flamengo, pela quarta rodada do Campeonato Carioca, contará com a transmissão da Sportv (TV Fechada) e da Premiere (TV Fechada e Streaming).

Data: 22/01/2025

Horário: 19h (de Brasília)

Local: Estádio Castelão de São Luís, no Maranhão

Onde Assistir: Sportv e Premiere

Provável escalação do Bangu

Provável escalação: Victor Brasil, Kevem, Yuri Garcia, Vitinho; André Castro, Moretti, Raphael Augusto, Lucas Nathan; Macário e Rafael Carioca.

Escalação do Flamengo

Provável escalação: Dyogo Alves; Daniel Sales, Pablo, Da Mata e Zé Welinton; Rayan Lucas, Fabiano e Lorran; Guilherme, Thiaguinho e Carlinhos.

