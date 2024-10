A- A+

Campeonato Espanhol Barcelona goleia Sevilla e mantém vantagem sobre Real na liderança do Espanhol Equipe catalã lidera com 27 pontos, três a mais que o arquirrival da capital Madri

O Barcelona conquistou a nona vitória em dez rodadas no Campeonato Espanhol, neste domingo, ao derrotar o Sevilla, por 5 a 1, no Olímpico Lluís Companys. Com o resultado, a equipe catalã chegou aos 27 pontos, contra 24 do rival Real Madrid.



O Barcelona não deu chances para o Sevilla desde o início, ao pressionar a saída de bola. Mas o time visitante não se acovardou e tentou agredir, mas acabou abrindo mais espaço para criação de jogadas da equipe catalã.





Com isso, não demorou muito para o Barcelona abrir o placar. Foi de pênalti, aos 23 minutos, com o artilheiro polonês Lewandowski O segundo saiu aos 28, com Pedri, após participação de todo o setor ofensivo.



E ainda houve tempo para mais um gol na primeira etapa. Ele saiu aos 38 minutos, em um lance de oportunismo de Lewandowski, que desviou uma finalização de Raphinha.



Com a vitória garantida, o Barcelona diminuiu o ritmo na etapa final, mas ainda conseguiu mais um gol, aos 36 minutos, com Pablo Torre.



O Sevilla descontou com Idumbo, aos 41, mas o Barcelona voltou a marcar, mais uma vez, com Pablo Torre, aos 43 minutos.

