Sport: Barletta dobra a marca de gols na competição em momento decisivo da Série B; confira

Até o confronto contra o Ceará, no dia 7 de outubro, Barletta havia balançado a rede em quatro oportunidades no Brasileiro Série B: duas contra o Brusque, em maio; uma contra o Amazonas, em agosto; e outra diante do Avaí, em setembro. Hoje, dia 25 do mesmo mês, já soma oito.



Ou seja, em 18 dias, o atacante de 23 anos deu um grande salto nos números individuais, que renderam ao Sport um aproveitamento de 80% na sequência das últimas cinco partidas.

Gols que deram resultado

Quando se trata dos últimos cinco jogos realizados na Segundona, o Leão da Ilha é o único que conquistou 12 pontos dos 15 possíveis.



Vencendo confrontos diretos contra Ceará e Novorizontino, além de duelos perigosos contra equipes da parte de baixo da classificação, caso de Botafogo-SP e Guarani, o Time da Praça da Bandeira alcançou a marca dos 59 pontos.

Foram quatro vitórias nos últimos cinco embates do Rubro-negro. No recorte, Chrystian Barletta foi decisivo marcando um gol em cada uma destas quatro vitórias, alcançando até a artilharia da equipe no campeonato, agora dividida entre o brasileiro e o uruguaio Fabricio Domínguez.



A única vez em que passou em branco foi a única também em que o Sport saiu derrotado - para o Operário-PR, em jogo válido pela rodada atrasada.

Obtendo a mesma pontuação do líder Santos e já a sete pontos do 5º colocado - Vila Nova, com 52 pontos -, Barletta foi fundamental para, na derradeira da competição, o Leão chegar com grandes expectativas de título da divisão, além do acesso, muito por conta da “final” que pode vir a acontecer enfrentando o Santos, na Ilha do Retiro, na última batalha.



Até quando vai o contrato do jogador

Em definitivo, por R$ 6,5 milhões, Barletta chegou ao Rubro-negro em fevereiro de 2024 com contrato até o final de 2028. Na carreira, o jogador foi revelado pelo Joinville e acumula passagens por Bahia, São Bernardo, Chapecoense, Corinthians e Ceará, antes de fazer parte do plantel do time pernambucano.

