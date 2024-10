Sport pode voltar a ser campeão da Série B após 34 anos

A- A+

Campeão da Série B do Campeonato Brasileiro em 1990, o Sport pode voltar a conquistar a competição após 34 anos. Depois de alguns altos e baixos ao longo da temporada 2024, o Leão da Ilha vem em uma crescente nos últimos jogos e chega às rodadas finais com chances claras de desbancar o favoritismo do Santos e levar o caneco para Recife.

Hoje, mesmo colada com o Peixe na tabela de classificação, a equipe pernambucana lidera as probabilidades de título, segundo estudo divulgado pelo Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), com quase o dobro de chances de faturar o campeonato em relação ao alvinegro.

Por outro lado, o Sport aparece atrás do Santos nas cotações de apostas esportivas, que indicam um leve favoritismo dos paulistas, com odds de 1,85 contra 2,65 do Leão. Outros membros do G4, o Novorizontino (9,00) e o Mirassol (14,00) completam essa lista de candidatos a levantar o troféu da Segundona.

A história do Sport na Série B

Maior vencedor do futebol pernambucano de todos os tempos e tricampeão da Copa Nordeste, ficando atrás apenas das quatro conquistas de Bahia e Vitória, o Sport é, sem dúvidas, um dos principais representantes da região no cenário nacional. Isso sem contar o título do Brasileirão de 1987, colocando o Leão da Ilha de uma vez por todas no hall dos grandes do país.

Mas nem tudo são flores na história da equipe rubro-negra. Com seis rebaixamentos ao longo de sua história (1989, 2001, 2009, 2012, 2018 e 2021), o Sport participa da Série B do Campeonato Brasileiro pela 15ª vez, a terceira seguida. Curiosamente, o único título do clube na segunda divisão aconteceu logo após o seu primeiro descenso, em 1990, fazendo um retorno triunfal à elite.

Outras campanhas de destaque do Leão na Segundona aconteceram com os vice-campeonatos de 2006 e 2019, o terceiro lugar em 2003 e 2013, além da quarta colocação em 2011. Mesmo sem o título, a campanha de 2013 foi aquela em que o time anotou mais vitórias (20) e marcou mais gols (64) em 38 rodadas.

O título em 1990

Dividida em quatro etapas, a segunda divisão do Campeonato Brasileiro de 1990 contou com 24 clubes, distribuídos inicialmente em quatro grupos com seis participantes. Os quatro melhores de cada chave avançavam à segunda fase, totalizando 16 classificados. O Sport terminou com o primeiro lugar do Grupo D, anotando três vitórias, seis empates e uma derrota em dez jogos. Também fizeram parte dessa chave o Moto Club, Remo, Ceará, Santa Cruz e Treze

Já na segunda fase, a equipe pernambucana caiu no Grupo H ao lado de Operário Ferroviário, Itaperuna e Remo. Os rubro-negros avançaram com vice-campeões da chave, após uma vitória, quatro empates e uma derrota em seis partidas.

A terceira fase do campeonato reuniu os oito melhores, que novamente foram divididos em dois grupos. O Sport liderou o Grupo I, que também tinha Guarani, Juventude e Moto Club, anotando três vitórias e três empates. Com isso, ganhou o direito de disputar a finalíssima da competição contra o Athletico-PR, vencedor do Grupo J.

Por ter melhor campanha do que o adversário ao longo do campeonato, o Leão da Ilha jogava por dois resultados iguais e utilizou o regulamento para levar vantagem. No fim, a equipe pernambucana levantou a taça de campeão da Série B de 1990 após dois empates, por 1 a 1 em Curitiba e 0 a 0 em Recife.

Depois disso, o Sport só voltaria a comemorar um título de relevância nacional em 2008, quando faturou a Copa do Brasil em cima do Corinthians, novamente jogando a partida final em casa, na Ilha do Retiro.

