Bayern x Leverkusen: saiba onde assistir e confira escalações

Bayern de Munique e Bayer Leverkusen fazem jogo de seis pontos neste sábado (28), pela Bundesliga. Atuais campeões, o time de Xabi Alonso tentará parar o Bayern, grande campeão do Campeonato Alemão, e que na temporada passada não conquistou título algum. O confronto acontece às 13h30, na Allianz Arena.

Comandados por Vincent Kompany, o Bayern vem retomando o protagonismo na Bundesliga. Nas quatro partidas realizadas até agora, o time de Munique venceu todos. Outro grande resultado do time foi na Champions League, quando goleou o Dinamo Zagreb por 9 x 2.

Por outro lado, o Leverkusen de Xabi Alonso vem apresentando alguns problemas defensivos, mas ainda mostra a sua veia ofensiva. Nas quatro partidas que fez até aqui, venceu três e perdeu uma. Na Liga dos Campeões, também goleou, 4 x 0 no Feyenoord, fora de casa.

Na atual tabela, o Bayern lidera com 12 pontos. A vice-liderança está com o Borussia Dortmund com dez pontos, mas já com cinco jogos. Em seguida vem o Leverkusen, com 9 pontos, mesma pontuação de Freiburg e Eintracht Frankfurt, que fecham o top-5.

Bayern x Leverkusen - saiba onde assistir

Transmissão: Sportv/Rede TV/ CazéTV

Horário: 13h30

Data: 28/09

Local: Allianz Arena

Bayern x Leverkusen - prováveis escalações

Bayern de Munique: Neuer; Laimer, Upamecano, Min-Jae e Alphonso Davies; Kimmich, Pavlovic, Olise, Musiala e Gnabry; Harry Kane - Técnico: Vincent Kompany

Bayer Leverkusen: Hrádecký; Tapsoba, Tah e Hincapié; Frimpong, Andrich, Xhaka e Grimaldo; Terrier, Wirtz e Boniface - Técnico: Xabi Alonso

