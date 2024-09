A- A+

VINI JR Torcida do Atlético de Madrid incentiva uso de máscaras no estádio para facilitar insultos a Vini Jr Ataques, de cunho racista, seriam proferidos no clássico deste domingo (29) contra o Real Madrid, no Estádio Metropolitano, casa do Atlético

Desde a última quarta-feira (25), a torcida do Atlético de Madrid vem promovendo uma campanha que facilitaria insultos racistas direcionados ao brasileiro Vinícius Jr. no grande clássico de Madrid, que acontece neste domingo (29), às 16h (horário de Brasília).

Com o objetivo de atingir a maior quantidade de torcedores possível, a ação consiste no ato de levar máscaras que tapem as bocas desses torcedores - viabilizando ofensas racistas sem que os agressores sejam identificados.

A hashtag “#MetropolitanoConMascarilla”, pela qual a campanha é impulsionada, tornou-se viral nas redes sociais da Espanha. A maioria dos comentários seguidos da hashtag tem teor racista: um dos que mais alcançou os portais pelo mundo foi uma foto em que dois homens brancos vestem a camisa do clube (Atlético) e estão vestidos com a máscara, acompanhados de fotos de macacos.



Torcedores do Atlético de Madri criaram a campanha #MetropolitanoConMascarilla para poder proferir ofensas racistas contra Vini Jr. — Foto: Reprodução

No início desta semana, um torcedor de outro clube espanhol foi condenado a um ano de prisão por dois casos de racismo em estádio de futebol: contra Vinícius Jr. e Chukwueze, em jogos contra Real Madrid e Villarreal. O mesmo já está proibido de entrar em partidas do futebol espanhol durante três anos.

Em 2023, sete torcedores do Atlético de Madrid já haviam sido presos por casos de racismo contra Vinícius, o que ganhou mais notoriedade aconteceu quando a principal torcida do clube pendurou, numa ponte, um boneco que simulava o atacante do Real Madrid.



A partida deste fim de semana marca a 8ª rodada do Campeonato Espanhol - La Liga. Até então, o Real Madrid figura a 2ª colocação com 17 pontos conquistados, já o rival Atlético vem logo em seguida, na 3ª colocação com 15 pontos. Ambos estão à caça do Barcelona: líder da competição tendo vencido todos os 7 jogos que disputou.

