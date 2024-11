Bayern de Munique x PSG: saiba onde assistir e confira prováveis escalações da Liga dos Campeões

A- A+

Bayern de Munique e PSG precisam começar a se recuperar na primeira fase da Liga dos Campeões, na qual chega à sua metade final com a disputa da 5ª rodada. O confronto acontece em Munique, nesta terça-feira (26), a partir das 17h.

Líderes em seus respectivos campeonatos e apontados como favoritos ao título, bávaros e parisienses ainda não conseguiram mostrar a força que têm em casa em solo europeu nesta temporada.

Com quatro pontos, o PSG de Luis Enrique ocupa a 25ª posição, muito longe do 'Top 8' que classifica diretamente para as oitavas de final, e, no momento, também de fora das 16 posições subsequentes que dão acesso à repescagem.

O Bayern, cuja sexta e última 'Orelhuda' chegou justamente contra o PSG em 2020, no momento, ocupa a 17ª posição com 6 pontos, uma situação menos crítica que a de seus rivais.

O duelo, portanto, é importante para os dois clubes, que se encontraram em quatro das últimas sete edições do torneio.

Ambos clubes entraram em campo na última sexta-feira (22) e conquistaram resultados semelhantes. Pela Ligue 1, o PSG venceu o Toulouse, em casa, pelo placar de 3x0. Pelo mesmo resultado, pela Bundesliga, o Bayern derrotou o Augsburg, na Allianz Arena.

Prováveis escalações



Bayern de Munique: Neuer; Raphael Gurreiro, Upamecano, Min-Jae e Davies; Kimmich, Goretzka, Olise, Musiala e Coman; Harry Kane. Técnico: Vincent Kompany.



PSG: Donanarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho e Nuno Mendes; Zaire-Emery, João Neves e Vitinha; Dembelé, Barcola e Asensio. Técnico: Luis Enrique.

Bayern de Munique x PSG - saiba onde assistir:

Transmissão: TNT Sports/SBT/MAX

Horário: 17h

Data: 26/11

Local: Allianz Arena (Munique/Alemanha)

