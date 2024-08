A- A+

Futebol Becker confirma nova proposta de SAF e inicia ciclo para 2025 com saídas de dirigentes Em entrevista coletiva, presidente do clube destacou que Timbu já está montando o planejamento para a temporada seguinte

Um pronunciamento que tocou no passado, presente e futuro do Náutico. Em entrevista coletiva, o técnico Bruno Becker reconheceu os erros que levaram o Timbu a não avançar ao quadrangular da Série C do Campeonato Brasileiro. As primeiras decisões após o insucesso passaram pelas mudanças no departamento de futebol. No futuro, em ciclo para 2025 que já começou, o foco é nas tratativas sobre a Sociedade Anônima de Futebol (SAF).

Passado

“Quero publicamente trazer um pedido de desculpas à torcida alvirrubra por não atingir o objetivo maior do clube neste ano que era o acesso à Série B. Mas também quero agradecer a torcida pelo apoio que deu nessa reta final do campeonato. Sem isso, certamente nós não conseguiríamos chegar na última partida com chances reais de classificação”, afirmou o presidente.

Nesta segunda (26), o Náutico anunciou as primeiras mudanças para 2025. Deixaram o clube o gerente de futebol, Rodolpho Moreira; o diretor técnico, Betão; e o executivo de futebol, Léo Franco.

“O ano de 2025 começa hoje. O início de uma reformulação. Reconhecendo com muita humildade os erros, mas também pensando para frente, potencializando os acertos para que a gente consiga escrever uma história diferente”, declarou.

Presente

Do time principal, com exceção de atletas da base e do volante Igor Pereira, que se recupera de lesão, o único com contrato mais longo é o meia Marco Antônio - até abril de 2025. Mais renovações serão tratadas, como as que envolvem os nomes de Gustavo Maia e Paulo Sérgio.

“O Náutico tem interesse de renovar. Nós começaremos um campeonato de uma forma diferente do que foi em 2024. Neste ano, tivemos de montar um elenco (do zero). Em 2025, a perspectiva é de ter uma base, uma espinha dorsal, com o calendário cheio no ano que vem”, frisou.

Já sobre a permanência do técnico Bruno Pivetti, Becker indicou que o assunto ainda será discutido.

“Ele tinha contrato até o final de outubro, mas por conta do apreço que temos com o clube, existia uma cláusula de que, em caso de não se classificar, o contrato teria vigência até 30 de agosto. Não posso dizer se há interesse ou não (na continuidade) porque ainda precisamos sentar e conversar. Se o melhor para o Náutico for renovar, será tomada essa medida. Se o melhor for seguir outro caminho, será feito”, argumentou.

Futuro

Quanto à possibilidade de o Náutico se tornar uma Sociedade Anônima de Futebol (SAF), Becker confirmou que uma nova proposta chegou ao clube.

“Recebi uma proposta não-vinculante na última quarta, mas, por razões óbvias, o foco era o jogo (contra o Londrina). Enquanto presidente, comuniquei de imediato à comissão de projetos estruturantes do Conselho, que faz essa interlocução. A partir de agora, vamos tratar essa questão”, frisou.

