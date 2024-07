Bia Haddad x Camila Osorio: saiba onde assistir e confira histórico do confronto

A- A+

Bia Haddad x Camila Osorio disputam por uma vaga na 3ª rodada de Wimbledon. Nesta quinta-feira (04), o confronto sul-americano acontece a partir das 8h15, na quadra 15 do All English Club, em Londres.

Bia Haddad (20ª) espantou a desconfiança e iniciou bem o grand slam inglês. A paulista bateu a polonesa Magdalena Frech por 2 sets a 0 (7/5 e 6/3) em quase duas horas de jogo.

Já a colombiana Camila Osorio (85ª) vem de vitória contra a americana Lauren Davis. Osorio teve um triunfo ainda mais tranquilo, com parciais de 6/3 e 6/1 em um pouco mais de uma hora de partida.

Estreia com vitória em Wimbledon!



Bia Haddad, que vai representar o Brasil em Paris 2024, venceu a polonesa Magdalena Fręch por 2 sets a 0, parciais de 7/5 e 6/3, e avançou para a segunda rodada de um dos mais tradicionais torneios de tênis!



Bem demais, Bia! Vai com… pic.twitter.com/rNFPKZeUCr — Time Brasil (@timebrasil) July 3, 2024

Quem avançar do duelo sul-americano enfrenta a vencedora da disputa entre a americana Danielle Collins (11ª) e a húngara Dalma Galfi (127ª). Esse duelo também acontece nesta quinta, com o confronto começando às 10h15.

Bia Haddad x Camila Osorio

As tenistas se enfrentaram por apenas uma vez e o duelo aconteceu no ano passado. No saibro do Aberto de Roma, a brasileira venceu por um duplo 6/3 em uma hora e 20 minutos.

Bia Haddad x Camila Osorio - saiba onde assistir

Transmissão: ESPN 2

Horário: 8h15* horário estimado

Data: 04/07

Local: All England Club/Londres

