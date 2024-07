Wimbledon: Bia Haddad estreia bem, derrota Frech e avança de fase

A- A+

Bia Haddad estreou bem na primeira rodada de Wimbledon. Enfrentando a polonesa Magdalena Frech (53º), a brasileira venceu a partida por 2 sets a 0, em um jogo de 1 hora e 50 minutos, e se classificou para a segunda fase do torneio.

O jogo contou com um imprevisto logo no começo. Após dois games, e menos de 10 minutos, o duelo precisou ser interrompido por causa da chuva. Após as nuvens se abrirem, o que foi visto foi um 1º set com bastante equilíbrio. A medida que Frech vencia um game, Bia empatava.

O 1º set seguiu esse ritmo até o sétimo game, quando Bia quebrou o saque de Frech e tomou a frente do placar. E assim foi até a brasileira fechar o set em 7-5.

O 2º set seguiu a mesma linha do 1º, incluindo a quebra de Bia no sétimo game. Contudo, após isso a brasileira não perdeu mais e finalizou a partida em 6-3.

Na segunda rodada, a brasileira vai enfrentar a colombiana Camila Osorio, que não teve dificuldades para superar a americana Lauren Davis por 6-3 e 6-1.

