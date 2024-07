A- A+

Tênis Bia Haddad x Magdalena Frech: saiba onde assistir e confira histórico do confronto Bia Haddad e Magdalena Frech se enfrentam nesta quarta-feira (03), a partir das 7h

Bia Haddad x Magdalena Frech será um dos confrontos que abrem o dia de competição em Wimbledon. A partir das 7h desta quarta-feira (03), as atletas disputam uma vaga na segunda rodada do grand slam inglês. Esse será o último grande torneio de brasileira antes dos Jogos Olímpicos.

Principal tenista brasileira da atualidade, Bia Haddad (20ª) estreia nesta quarta diante da polonesa Magdalena Frech (53ª). A paulista defende uma campanha em que chegou até às oitavas de final do torneio no ano passado.

Na preparação para a disputada da grama sagrada de Wimbledon, Bia participou de dois torneios na Alemanha. No Aberto de Berlim, a brasileira não passou da primeira fase. Já em Bad Homburg, a tenista venceu a primeira partida, mas perdeu logo em seguida nas oitavas.

O passado e o presente do tênis brasileiro



Já em Wimbledon, Bia Haddad publicou esta foto com o nome da nossa bailarina, Maria Esther Bueno, entre as campeãs



A chave principal inicia segunda-feira e o Brasil possui 4 tenistas na disputa de simples e mais 6 nas duplas pic.twitter.com/eRCFr3SDcl — CBT (@cbtenis) June 29, 2024

Beatriz não vive uma grande temporada até então. Nos grandes palcos, a paulista chegou até à terceira rodada do Australia Open e ficou ainda na primeira rodada de Roland Garros.

Visando a disputa dos Jogos Olímpicos de Paris, que começa ainda no dia 26 deste mês, um bom resultado na Inglaterra pode ser a dose de confiança que uma tenista que tem um estilo tão agressivo precisa.

Bia Haddad x Magdalena Frech - Histórico

A brasileira e a polonesa já se enfrentaram em duas oportunidades. Em 2022, nas gramas do Aberto de Birmingham, Bia venceu por 2 sets a 1. Já em agosto de 2023, no piso duro do Aberto de Montreal, Haddad derrotou a adversária por 2 sets a 0.

Bia Haddad x Magdalena Frech - Onde assistir?

Transmissão: ESPN 2

Horário: 7h

Data: 03/07

Local: All England Club/Londres

