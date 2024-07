A- A+

Skate Com presença de Bob Burnquist, Bairro do Recife recebe programação gratuita de skate e arte Evento, promovido pelo Banco do Brasil, trará grandes nomes do esporte entre os dias 13 e 14 de julho

Bob Burnquist, Davison Fortunato, Daniela Vitória e Fernando Araújo, o “Skatista Cego”, se juntarão aos skatistas pernambucanos em um fim de semana de muitas manobras. No sábado (13) e domingo (14), das 10h às 18h, no Bairro do Recife, os amantes do esporte poderão acompanhar uma programação gratuita de skate e arte. O evento é promovido pelo Banco do Brasil.

"Proporcionar à população esse evento, no Bairro do Recife, reforça o apoio do Banco do Brasil ao esporte e à cultura. Serão momentos de muita descontração com grandes ícones do skate brasileiro. Uma experiência única para os admiradores desse esporte que tem trazido tantas vitórias para o Brasil", afirmou o superintendente de Varejo do Banco do Brasil em Pernambuco.

Além disso, haverá aulas gratuitas de skate ministradas por instrutores qualificados, oferecendo oportunidades para iniciantes e entusiastas aprimorarem suas habilidades.

“É muito legal poder contribuir em um encontro como esse, que traz toda a essência do skate, que contempla esporte, cultura, arte e entretenimento para o público. Fico feliz também que pudemos trazer os instrutores para ajudar o pessoal que quer experimentar e aprender, arriscar uma manobra. Lógico que vale ressaltar que não precisa ter equipamento, pois será fornecido todo o necessário para que as pessoas pratiquem com segurança”, declarou Bob.

Uma das atrações será o "tricks for cash", uma disputa na qual os skatistas profissionais executam manobras e as melhores são premiadas. Outro destaque será o desafio "1 Minuto de Cego", uma iniciativa liderada pelo "Skatista Cego", convidando os demais skatistas e o público a testarem suas habilidades com venda nos olhos por um minuto.

Além de todas estas ações, acontece também uma oficina de personalização dos skates e dos tênis do público, feita por artistas locais. A programação conta ainda com uma Batalha de Rima com MCs locais.

