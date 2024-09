Boca Juniors x River Plate: saiba onde assistir ao Superclássico

A- A+

Boca Juniors e River Plate fazem mais um Superclásico argentino neste sábado (21). A partir das 16h, na La Bombonera, os rivais fazem confronto de "seis pontos", em partida válida pela 15ª rodada do Campeonato Argentino.

Pelo lado do Boca, a equipe Xeneize chega para o clássico dentro de uma longa sequência de jogos decisivos. Desde o dia 15 de agosto, quando fez o jogo de ida das oitavas da Sul-Americana, diante do Cruzeiro, o Boca Juniors enfrenta equipes tradicionais ou clássicos locais.

A última partida do lado azul e ouro também foi um derby, mas diante do Racing, em Avellaneda, no último sábado (14), mas quem levou a melhor foi o time da casa, pelo placar de 2 x 1. Agora, o Boca busca um resultado diferente.

Pelo lado do River, os Millonarios com uma longa sequência invicta. A última derrota foi há quase dois meses, quando Martín Demichelis ainda comandava o clube. Desde que Marcelo Gallardo voltou ao clube, são nove duelos e nenhuma derrota.

Ainda assim, foram muitos empates, cinco, e atuações discretas. Para o duelo deste sábado, o River Plate pode chegar um pouco mais cansado, já que atuou na terça-feira (17), no Chile, diante do Colo-Colo, pela partida de ida das quartas de final da Libertadores, confronto que acabou em 1 x 1.

Boca Juniors x River Plate - prováveis escalações

Boca Juniors - Romero; Advíncula, Lema, Rojo e Blanco; Saralegui, Medina, Guillermo Fernández e Zenon; Merentiel e Cavani - Treinador - Diego Martínez

River Plate - Armani; Casco, Gattoni, Paulo Díaz e Enzo Díaz; Villagra, Fonseca, Mastatuono e Lanzini; Bareiro e Colidio - Treinador - Marcelo Gallardo

Boca Juniors x River Plate - saiba onde assistir

Transmissão: ESPN/Disney+

Horário: 16h

Data: 21/09

Local: Estádio de La Bombonera (Bueno Aires/Argentina)

