Botafogo x Fortaleza: confira escalações e saiba onde assistir

Duelo de líder contra o vice-líder. Neste sábado (31), às 21h, o Botafogo, vice-líder, recebe o Fortaleza, atual primeiro colocado do Campeonato Brasileiro. Este duelo da 25ª rodada promete ser importante para o desfecho da atual disputa.

O Fortaleza vem surpreendendo todos pela consistência apresentada. Mesmo dividindo foco com a Sul-Americana, o Laion chega com o retrospecto de nove vitórias nas últimas dez partidas. A campanha do time nordestino é tão forte, que mesmo com um jogo a menos, o Tricolor do Pici soma 48 pontos contra 47 do clube carioca.

O Botafogo é outro que atravessa um bom momento, ainda que apresente mais oscilação. O Alvinegro quase foi eliminado da Libertadores recentemente e na última rodada não conseguiu sair do empate contra o Bahia, em 0 x 0.

Prováveis escalações

BOTAFOGO - John; Mateo Ponte, Bastos, Alexander Barboza e Cuiabano; Gregore, Marlon Freitas, Savarino e Almada; Luiz Henrique e Igor Jesus. Técnico: Artur Jorge.

FORTALEZA - João Ricardo; Tinga, Titi, Brítez e Bruno Pacheco; José Welison, Yago Pikachu, Pedro Augusto e Pochettino; Hércules e Lucero. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

Botafogo x Fortaleza - saiba onde assistir

Transmissão: Sportv/Premiere

Data: 31/08

Horário: 21h

Local: Estádio Nilton Santos (Rio de Janeiro)



