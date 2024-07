A- A+

Jogos Olímpicos Brasil acaba com festa do time da casa, vence Pré-Olímpico na Letônia e vai aos Jogos de Paris Brasil venceu a Letônia por 94 x 69, neste domingo (07), e volta aos Jogos Olímpicos na bola laranja

Missão cumprida. Depois da ausência em Tóquio 2021, o Brasil acabou com o jejum de aparição no basquete neste domingo (07). No Pré-Olímpico disputado em Riga, na Letônia, a Seleção Brasileira bateu o time da casa por 94 x 69 e volta a estar no meio palco dos esportes do mundo.

Diferente do que foi visto em todas as partidas anteriores, o Brasil entrou bem ligado no jogo. O primeiro quarto foi todo da Seleção Brasileira, que esteve atenta aos rebotes nos dois lados da quadra, com uma marcação bem agressiva.

Ofensivamente, o time de Petrovic entrou bem certeiro, principalmente, nos tiros de fora do perímetro. Nas oito tentativas que fez no primeiro quarto, o Brasil acertou todas, inclusive uma de antes do meio da quadra com Bruno Caboclo, quando a parcial chegava ao fim.

No segundo quarto, o time da casa buscou aumentar o ímpeto e passou a criar mais dificuldades para a Seleção. O Brasil se viu sem a presença do armador Yago, que saiu se queixando de dores.

O aproveitamento de quadra do time do técnico Petrovic caiu um pouco e o time da casa passou a acertar mais. Junto a isso, o Brasil passou a cometer um pouco mais de erros não forçados. Ainda assim, a Seleção foi ao intervalo com a vantagem de 16 pontos.

Depois do intervalo, o Brasil conseguiu retomar a atitude do primeiro quarto e trouxe a vantagem para casa dos 20 pontos. As armas da Seleção foram forçar os erros do adversário e continuar com o bom aproveitamento de quadra.

A pressão da derrota dentro de casa e a frustração foram minando o time da Letônia que passou a cometer faltas violentas. Em duas situações, o Brasil foi ao lance livre por faltas técnicas dos letões.

Dessa forma, a Seleção passou a gastar o tempo de forma inteligente e procurando escolher as melhores bolas. Assim, com o placar de 94 x 69, o time brasileiro chegou ao título do Pré-Olímpico e uma vaga nos Jogos de Paris 2024.



O Brasil agora está no Grupo B das Olimpíadas. A disputa por uma vaga no mata-mata será novamente diante de um time da casa, a França; da atual campeã mundial, a Alemanha e do Japão, que conseguiu sua vaga via o último Mundial de Basquete.

