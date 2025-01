A- A+

Handebol Brasil encara Chile, Suécia e Espanha na segunda fase do Mundial de Handebol Masculino Adversários chegam após grande campanha de primeira fase da Seleção Brasileira, que avançou em segundo no Grupo E, atrás de Portugal e à frente da tradicional Noruega

O Brasil vai encarar Chile, Suécia e Espanha na segunda fase do Mundial IHF de Handebol Masculino, disputado em sede compartilhada entre Noruega, Dinamarca e Croácia. A nova etapa será iniciada na próxima quarta-feira (22).

A Seleção Brasileira se classificou em segundo lugar no Grupo E do torneio, com duas vitórias e uma derrota. Na estreia, venceu a anfitriã Noruega em uma partida histórica, por 29x26. Já na segunda rodada, perdeu para Portugal, que acabou se classificando em primeiro da chave. Precisando do triunfo para avançar, a Amarelinha superou os Estados Unidos, por 31x24, na última rodada, e ficou com a vaga.

Na segunda fase, o primeiro compromisso vai ser diante do Chile, nesta quarta-feira, a partir das 11h30 (horário de Brasília). Na sexta (24), será a vez de encarar a Suécia, a partir das 14h. Já o duelo derradeiro contra a Espanha está marcado para o domingo (26). A bola quica a partir das 14h.

Todos os jogos serão em Oslo, capital da Noruega. As partidas do Brasil têm transmissão na CazéTV e no Sportv.

Como funciona o torneio

Na fase de grupos, três seleções entre quatro se classificaram para a segunda fase, também chamada de "Main Round". No caso do Grupo E avançaram Portugal, Brasil e Noruega, com eliminação para os Estados Unidos.

Essa segunda fase também será realizada em formato de grupos. Na nova etapa, as duas primeiras equipes de cada chave avançam ao mata-mata, que começa nas quartas de final.

Esta é a 17ª participação da Seleção Brasileira no Mundial de Handebol. O melhor resultado foi o nono lugar em 2019. Na última edição, a equipe chegou até a segunda fase, mas foi eliminada e terminou na 17ª colocação.

