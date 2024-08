A- A+

Olimpíadas 2024 Olímpiadas 2024: Brasil perde para os Estados Unidos e vai disputar o bronze no vôlei feminino Brasileiras aguardam a seleção perdedora no duelo entre Turquia e Itália

A seleção brasileira feminina de vôlei perdeu para os Estados Unidos, nesta quinta-feira (8), e não vai disputar a final olímpica da modalidade, na França. Em duelo equilibrado disputado na Arena Paris Sul, as brasileiras perderam por 3 sets a 2 (23x25, 25x18, 15x25, 25x23 e 11x15).

Com o resultado negativo, o time brasileiro volta a entrar em quadra na disputa pela medalha de bronze no próximo sábado (10), às 12h15. A seleção adversária será conhecida na tarde desta quinta e sai do confronto entre Turquia e Itália, que se enfrentam às 15h (horário de Brasília).

A seleção feminina de vôlei é dona de cinco medalhas em Jogos Olímpicos. São dois ouros (Pequim-2008 e Londres 2012), uma prata (Tóquio-2020), além de dois bronzes (Atlanta-1996 e Sydney-2000).

O jogo

O início de jogo deixou o torcedor brasileiro apreensivo. As estadunidenses chegaram a abrir 5x0 no placar, sem demonstrar sentir o peso da semifinal. Aos poucos, o Brasil foi se encontrando no duelo, principalmente com boa atuação do bloqueio. O time de José Roberto Guimarães chegou a virar o duelo, abrindo 19x16. No entanto, as americanas retomaram o controle da partida e fecharam em 25x23.

No set seguinte, o Brasil comandou o duelo do início ao fim, sem dar qualquer chance de reação para as norte-americanas. Com grande atuação de Ana Cristina, que virava todas as bolas nos ataques brasileiros, a seleção fechou a parcial em 25x18.

Depois de um segundo set impecável, no terceiro o Brasil voltou totalmente desequilibrado para a quadra. Foi um verdadeiro passeio dos Estados Unidos. Sem a vibração e ânimo que levaram a equipe até a semifinal, o Brasil foi amplamente dominado na Arena Paris Sul. Se o bloqueio foi decisivo nas parciais anteriores, desta vez sequer apareceu no confronto, fechado em 25x15 pelas norte-americanas.

Recuperado da má atuação no terceiro set, o Brasil foi firme para conseguir a vitória no quarto set. O time brasileiro conseguiu se manter equilibrado e abriu vantagem na reta final. Com uma invasão de Ogbogu no ponto decisivo, fechou a parcial em 25x23, levando o duelo para o tie-break.

No set decisivo, o Brasil até largou na frente, demonstrando um bom volume em quadra. O duelo chegou a ficar empatado em 8x8, mas o time verde-amarelo se perdeu na reta final e viram as americanas abrirem quatro pontos de vantagem. Destaque da seleção brasileira na partida, Ana Cristina já não conseguia ter a mesma efetividade e as americanas venceram por 15x11.

