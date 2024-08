A- A+

Paris-2024 Ana Patrícia e Duda nas Olimpíadas: veja horário e onde assistir partida do vôlei de praia feminino A dupla brasileira encara as australianas Mariafe e Clancy pela semifinal nesta quarta-feira (8)

Ana Patrícia e Duda buscam a vaga na final do vôlei de praia feminino nas Olimpíadas de Paris, nesta quarta-feira (8).

A dupla brasileira enfrenta as australianas Mariafe e Clancy pela semifinal a partir das 16h (horário de Brasília).

A dupla número 1 do mundo é a única representante brasileira no vôlei de praia que ainda está na competição. A outra equipe feminina e os dois do masculino já foram eliminados.

Ana Patrícia e Duda são a esperança do Brasil voltar a ter medalha na modalide. Os Jogos Olímpicos de Tóquio foram os únicos que o país ficou sem presença no pódio.

A vaga das brasileiras na semifinal veio após a vitória por 2 sets a 0 contra Tina e Anastasija, da Letônia. A dupla letã chegou a abrir 6 a 0, mas tomou a virada.

Ana Patrícia e Duda venceram até o momento todas as partidas em Paris. Mais uma vitória já garante, pelo menos, a prata para o Brasil. "A semifinal vai ser um jogão. A Austrália é vice-campeã olímpica. Elas formam uma grande dupla, jogam muito bem, e já nos enfrentamos muitas vezes", analisou Ana.

Ana Patrícia e Duda: onde assistir partida do vôlei de praia feminino?

TV Globo, SporTV, Globoplay e CazéTV transmitem o duelo de Ana Patrícia e Duda x Mariafe e Clancy.



