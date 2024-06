Liga das Nações: Brasil encara lanterna Irã na madrugada desta quinta (6); saiba onde assistir

A- A+

Após começar a 2ª etapa da Liga das Nações masculina de vôlei com boa vitória diante da Alemanha, o Brasil volta à quadra na madrugada desta quinta-feira (6) para encarar o Irã. A partida acontece à 0h (horário de Brasília), em Fukuoka, no Japão, e será transmitida pelo SporTV 2.

Para esta partida, o Brasil não contará com Lukas Bergmann, destaque do último jogo com 11 pontos marcados. Além do ponteiro, o técnico Bernardinho também deixou o central Judson de fora dos selecionados.

Desfalque na última partida por conta de um estiramento na panturrilha esquerda, Bruninho segue fora contra o Irã. A expectativa é que o levantador da seleção volte às quadras apenas na 3ª etapa da Liga das Nações, em Manila, nas Filipinas.

Apesar das ausências, o Brasil volta a contar com Leal e Adriano no jogo desta quinta. Outra novidade é a presença de Matheus Brasília, convocado para substituir Bruninho.

Confira todos os selecionados:

O técnico Bernardinho Rezende relacionou os 14 atletas que estarão disponíveis para a partida contra o Irã na madrugada de quarta para quinta-feira (06/06) às 00h00 pic.twitter.com/7eS0kJkdpn — Portal Vôlei Brasil (@portal_volei) June 5, 2024

Irã

O Irã é o lanterna da Liga das Nações. Em cinco jogos, os asiáticos não venceram nenhum. O retrospecto contra a seleção também não é dos melhores, tendo conquistado a última vitória em 2014.

Onde assistir:

SporTV 2 (TV fechada)

