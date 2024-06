Brasil x Alemanha: Único invicto e classificado, Brasil busca manter boa fase na Liga das Nações

A- A+

Brasil x Alemanha põe dois times que vivem situações bem opostas. Nesta quinta-feira (13), a partir das 6h, em Macau, na China, as brasileiras buscam consolidar o favoritismo diante das europeias. Partida terá transmissão da Sportv 2.

Enquanto as brasileiras são as únicas com 100% de aproveitamento, líderes da Liga das Nações de Vôlei e com vaga assegurada em Paris 2024. As alemães estão apenas na 12ª colocação, chegam de derrota na última rodada e dificilmente conseguirão um espaço na Olimpíada.

Ainda assim, José Roberto Guimarães, histórico treinador do Brasil há mais de 20 anos, afasta qualquer euforia e prega atenção para não ser surpeendido. "Amanhã vamos jogar contra a Alemanha que é uma equipe que sempre nos colocou em dificuldade. É um time que tem muito volume", disse.

Contra a Alemanha, Zé Roberto deve contar com o retorno da ponteira Ana Cristina. A atleta foi poupada na última partida por um incômodo na panturrilha esquerda. Ana participou do aquecimento contra a Polônia, mas mesmo assim ficou de fora da partida.

Brasil x Alemanha - Transmissão: Sportv2

Horário: 6h

Data: 13/06

Local: Macau/China

